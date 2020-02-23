Через десятилетие 90% беларусов будут жить в городах

Сегодня около 80% беларусов проживают в городах, а 20% – в сельской местности. По уровню урбанизации беларусы занимают первое место в Восточной Европе и одно из первых мест в Европе в целом. Об этом на встрече с журналистами, посвященной развитию регионов и проведенной в рамках проекта «Открытый диалог» рассказал эксперт Центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль. По его словам, с нынешними темпами сокращения трудоспособного населения, а это примерно около 2,3 % в год, лет через 10 уровень урбанизации в Беларуси будет 90 %. Однако затем маятник качнется в другую сторону и начнется обратный процесс. Этому может способствовать создание в регионах центров экономического роста.





В рамках своей презентации Олег Мазоль рассказал о международном опыте развития депрессивных регионов или как их стали называть в результате изменения концептуальных подходов к региональной политике «регионов с неиспользованным потенциалом». Экономист привел примеры, как такие территории реанимируют в разных странах мира, каковы наиболее важные факторы их экономического роста, какую инфраструктуру там развивают и какие инструменты региональной политики применяют.





В то же время, как отметил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, беспокоится, что все белорусы переедут в города не стоит. Но проблема миграции населения в крупные города существует.





Свою презентацию Александр Чубрик назвал: «Страна, где хочется жить и работать, или почему нам нужна новая региональная политика». По его словам, «страна, где хочется жить и работать», пожалуй, лучший слоган экономического развития. «Его просто надо наполнить соответствующим содержанием», – сообщил экономист, дав понять, что дело это совсем не простое.





Свидетельство тому – представленные им расчеты внутренней беларуской миграции, сделанные на основании данных Белстата.





По словам Александра Чубрика, за 2000-2018 годы население Беларуси выросло только в 10 регионах, причем в основном за счет миграционного прироста. При этом естественный прирост оказался положительным даже не во всех областных центрах, но за счет приезжих 15 регионов (Минск, Минский район и районы всех областных центров, несколько прилегающих к Минску, Бресту и Гомелю районов и районы 4 крупных городов) показали положительный миграционный прирост.









Показательным является и сокращение плотности населения. Если в 2000 году в Беларуси насчитывалось 17 районов с плотностью населения 50-100 человек на квадратный километр, то в 2017 году таких районов было лишь 7.









Основным драйвером миграции являются зарплаты. Как сообщил Александр Чубрик, если 2005 году зарплата меньше 60 % от уровня минской была только в 15 районах, то в 2019 году практически все районы получили среднюю зарплату меньше 60 % от уровня беларуской столицы.





В 2005 году долю 60-70% от средней минской зарплаты получали почти все районы, почти все, долю в 70-80% – 18 районов, а долю в 80-90% – 11 районов. В 2019 году 60-70% от минской зарплаты получали в 14 районах, 70-80% – всего в 9 районах, а 80-90% – лишь в 1 районе. Зарплата на уровне 90% и выше от уровня минской была в 2019 году лишь в Солигорском районе, тогда как в 2005 году таких районов было 3.





По словам Александра Чубрика, четко видно расхождение, в результате которого «страна, где хочется жить и работать» превращается в «город, где хочется жить и работать». Либо хочется уехать в другую страну. И для того, чтобы хотелось жить и работать именно здесь, нужно использовать опыт других стран по изменению региональной политики.



