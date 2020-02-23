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В Гомеле задержали батюшку. Он демонстрировал половой орган несовершеннолетним девушкам прямо на улице

Священнослужителя задержали на проспекте Октября.

Как стало известно «Сильным новостям», священник одной из церквей Гомельского района (не называем конкретный приход по этическим причинам) 19 февраля, примерно около 14:30 демонстрировал половые органы двум несовершеннолетним гомельчанкам 2003-го и 2004-го года рождения. По имеющимся у редакциям сведениям, самому святому отцу на данный момент полных 48 лет.

Служитель церкви задержан правоохранительными органами. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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