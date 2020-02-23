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NASA показало масштабы катастрофического таяния ледников в Антарктиде

За несколько дней снежный покров на острове уменьшился на 106 миллиметров.

На острове произошло таяние в 30 мм снега / Фото: NASA 

В NASA показали, как тает ледяная шапка в Антарктиде. Соответствующее фото было опубликовано на сайте ведомства, пишет УНИАН.

Как сообщается, изображения показывают таяние на ледяной шапке острова Игл. Снимки были получены с помощью Оперативного наземного тепловизора. По данным ученых, на острове произошло пиковое таяние – 30 миллиметров. В общей сложности снежный покров на острове уменьшился на 106 миллиметров с 6 по 11 февраля. 

Ранее в Антарктиде зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений. Отметка термометра исследовательской станции Эсперанса (Аргентина) оказалась на +18,3°C, что выше предыдущей на 0,8°C.
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