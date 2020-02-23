Под одной из таких петиций на сайте petitions.by уже подписались 1871 человек. Если учитывать, что в стране живет 9 миллионов 413 тысяч 446 человек, может показаться, что цифра не такая большая. Но не обратить на неё внимание нельзя, учитывая, что на уровне чиновников у Беларуси и Китая большая дружба. Мы отправляем в КНР гуманитарную помощь, а на Национальной библиотеке пускаем бегущую строку в поддержку жителей Китая.





Тем временем, по информации Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2442. Случаи заражения выявлены еще в 27 странах, в том числе в соседней России.