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В США при запуске самодельной ракеты погиб изобретатель Майк Хьюз. Он пытался доказать, что Земля - плоская

Инженер-любитель по прозвищу «Безумный Майк» врезался в землю на аппарате после неполадок парашютной системы.

64-летний самоучка-изобретатель Майк Хьюз по прозвищу «Безумный Майк» погиб 22 февраля, разбившись на ракете на паровом двигателе, которую тот сам же и собрал. Об этом сообщили представители канала Science Channel, снимавшие запуск для своей передачи.


В рамках шоу Homemade Astronauts Хьюз планировал подняться на высоту 1,5 километров, а затем приземлиться в пустыне возле города Барстоу. Но при взлёте возникли неполадки с парашютной системой, и ракета на полной скорости врезалась в землю. 

Хьюз прославился в 2017 году своими высказываниями о теории плоской Земли. По его словам, он несколько лет строил ракету ради того, чтобы подняться в космос и сфотографировать планету с высоты, тем самым доказав ложь властей.

После этих высказываний Общество плоской Земли помогло ему собрать недостающие средства на постройку ракеты. По мнению приятеля Хьюза Даррена Шустера, инженер так привлекал к себе внимание спонсоров, чтобы осуществить задумку. «Этот парень знал, что не доживёт до 80 лет», — добавил Шустер.

Запуск несколько раз откладывали, но в 2018 году «Безумный Майк» поднялся на высоту около 570 метров. Полёт закончился жёсткой посадкой, но Хьюз смог приземлиться на парашюте. В этот раз отказала как раз парашютная система.
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