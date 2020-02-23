Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100

Об этом заявил в воскресенье губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтана в интервью телеканалу Sky TG-24, передает ТАСС





«За минувшую ночь число подтвержденных случаев заражения достигло 89 только в Ломбардии, поэтому по всей стране, можно предположить, оно точно превысило 100», — сказал Фонтана.





Ранее в воскресенье глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли сообщил о 76 подтвержденных случаях заражения коронавирусом за последние два дня. По его словам, помимо Ломбардии, 17 человек заболели в Венето, два — в Эмилии-Романье, один — в Пьемонте. Кроме того, вирус обнаружен у двух китайских туристов в Лацио.





Правительство Италии ввело ограничение свободы передвижения в тех областях страны на севере страны, где особо распространились случаи заражения коронавирусом COVID-19. Жителям мест, считающихся центрами эпидемии, будет запрещено покидать их, также будет запрещен въезд туда, заявил в субботу, 22 февраля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.