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Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100

Число заразившихся заболеванием, вызываемым вирусом 2019-nCov, на севере Италии превысило 100 человек.

Об этом заявил в воскресенье губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтана в интервью телеканалу Sky TG-24, передает ТАСС.

«За минувшую ночь число подтвержденных случаев заражения достигло 89 только в Ломбардии, поэтому по всей стране, можно предположить, оно точно превысило 100», — сказал Фонтана.

Ранее в воскресенье глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли сообщил о 76 подтвержденных случаях заражения коронавирусом за последние два дня. По его словам, помимо Ломбардии, 17 человек заболели в Венето, два — в Эмилии-Романье, один — в Пьемонте. Кроме того, вирус обнаружен у двух китайских туристов в Лацио.

Правительство Италии ввело ограничение свободы передвижения в тех областях страны на севере страны, где особо распространились случаи заражения коронавирусом COVID-19. Жителям мест, считающихся центрами эпидемии, будет запрещено покидать их, также будет запрещен въезд туда, заявил в субботу, 22 февраля, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
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