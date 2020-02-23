С завтрашнего дня меняются правила выдачи грин-карт США
Изменения могут повлиять на судьбы 382 тысяч человек.
Выдача грин-карт в США будет ужесточена. Их не будут выдавать иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома, передает Washington Post.
Министерство внутренней безопасности США начнет выполнение этих правил 24 февраля. Новые правила могут повлиять на 382 тыс. человек.
Отметим, США ужесточили правила выдачи грин-карт еще в августе 2019 года, но Второй окружной апелляционный суд в Нью-Йорке его заблокировал и дело рассматривалось в Верховном суде, который поддержал ужесточение норм.
Ранее в США также решили ужесточить выдачу американских виз беременным женщинам.
14:28 23/02/2020
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