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С завтрашнего дня меняются правила выдачи грин-карт США

Изменения могут повлиять на судьбы 382 тысяч человек.

Выдача грин-карт в США будет ужесточена. Их не будут выдавать иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома, передает Washington Post.

Министерство внутренней безопасности США начнет выполнение этих правил 24 февраля. Новые правила могут повлиять на 382 тыс. человек.

Отметим, США ужесточили правила выдачи грин-карт еще в августе 2019 года, но Второй окружной апелляционный суд в Нью-Йорке его заблокировал и дело рассматривалось в Верховном суде, который поддержал ужесточение норм.

Ранее в США также решили ужесточить выдачу американских виз беременным женщинам.
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