В Минске крыша остановки упала на женщину. МЧС рассказало о последствиях сильного ветра
В субботу, 22 февраля, сильным ветром был разрушен остановочный навес в Минске — пострадала женщина, сообщает МЧС.
Повыром ветра до 18 м/с снесло часть конструкции остановочного навеса на улице Одинцова в Минске. Госпитализирована пенсионерка — она получила черепно-мозговую травму легкой степени, пишет TUT.BY
По данным МЧС, всего 22 февраля зафиксированы 5 случаев падения деревьев в Волковысском районе Гродненской области, Минском, Борисовском и Червенском районах Минской области — повреждены 4 легковых автомобиля. В Гродно деревянный забор упал на легковой автомобиль на улице М.Горького.
«Белэнерго» сообщает, что в течение суток по стране периодически нарушалось электроснабжение 111 населенных пунктов и 414 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.
МЧС предупреждает, что сегодня, 23 февраля, на большей части территории Беларуси сохранится сильный ветер порывами до 15−20 м/с.
Ведомство рекомендует:
- Убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.
- Машину поставить в гараж или парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
12:38 23/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.