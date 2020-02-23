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Доволен жизнью на 7 баллов из 10. Портрет среднестатистического белорусского мужчины

По данным переписи населения 2019 года численность мужчин в стране составила 4351 тыс. человек, или 46,2% в общей численности населения Беларуси, сообщает Белстат в обзоре, посвященном 23 февраля, пишет TUT.BY.

Средний возраст работающих мужчин — 41 год. Каждый четвертый мужчина, занятый в экономике страны, — в возрасте 16 — 30 лет.

Преимущественно «мужскими» работами в стране являются «строительство», «транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность», «сельское, лесное и рыбное хозяйство», «промышленность», «информация и связь».

В 2019 году в брак вступило 62,7 тыс. мужчин, из них впервые создали семьи 43,4 тыс. человек. Жениться белорусы предпочитают в возрасте 20−29 лет, при этом средний возраст вступления в первый брак — 28,3 года, в повторные и последующие браки — 41,5 года.

По данным обследования домашних хозяйств 2019 года, 86% белорусских мужчин в возрасте 15−49 лет ощущают себя счастливыми и оценивают свою удовлетворенность жизнью в среднем на 7 баллов по 10-бальной шкале.
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