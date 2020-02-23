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Минское метро для соединения второй и третьей линии закроют 21-22 марта

Участок второй линии метро между станциям «Фрунзенская» и «Каменная Горка» будет закрыт для проведения работ по врезке стрелки, соединяющей ее с третьей линией подземки, в конце марта.

Ориентировочно работы будут проводиться 21-22 марта, сообщают «Минск-Новости»со ссылкой на гендиректора УП «Минскметрострой» Леонида Стухальского.

Соединительная ветка будет идти от станции «Площадь Франтишка Богушевича» третьей линии и состыковываться со второй линией между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная».

На период работ планируется пустить дополнительный наземный транспорт.
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