Минское метро для соединения второй и третьей линии закроют 21-22 марта
Участок второй линии метро между станциям «Фрунзенская» и «Каменная Горка» будет закрыт для проведения работ по врезке стрелки, соединяющей ее с третьей линией подземки, в конце марта.
Ориентировочно работы будут проводиться 21-22 марта, сообщают «Минск-Новости»со ссылкой на гендиректора УП «Минскметрострой» Леонида Стухальского.
Соединительная ветка будет идти от станции «Площадь Франтишка Богушевича» третьей линии и состыковываться со второй линией между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная».
На период работ планируется пустить дополнительный наземный транспорт.
12:15 23/02/2020
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