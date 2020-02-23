Минское метро для соединения второй и третьей линии закроют 21-22 марта

Участок второй линии метро между станциям «Фрунзенская» и «Каменная Горка» будет закрыт для проведения работ по врезке стрелки, соединяющей ее с третьей линией подземки, в конце марта.