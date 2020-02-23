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56-летний кинорежиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом

Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино и его супруга модель и певица Даниэла Пик стали родителями, пишет Super.


Сообщается, что роды 36-летней супруги Тарантино Даниэлы Пик прошли в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве. Для 56-летнего режиссера и его 35-летней жены это первый ребёнок. У знаменитой пары родился сын.

Пара познакомилась в 2009 году, когда режиссер представлял прессе фильм «Бесславные ублюдки». В конце 2018 года Квентин и дочь известного израильского музыканта Цвика Пик Даниэлла поженились в Лос-Анджелесе, затем они переехали в Израиль. Для обоих брак стал первым.

Отметим, Тарантино до 55 лет оставался холостяком и не хотел жениться, посвящая практически всю свою жизнь работе.  Чуть позже в одном из интервью режиссёр заявил: «Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю почему – я просто ждал идеальную женщину!».
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