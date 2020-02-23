Тепло отступать не намерено: погода на неделю с 24 февраля по 1 марта

Экстремальное тепло отступать не намерено, сообщает ОНТ





Над Исландией уже сформировался очень глубокий и обширный циклон, который держит путь на север Скандинавского полуострова. Как следствие, на следующей неделе будет ветрено, влажно и очень тепло. Температурный фон будет превышать климатическую норму на 5-8 градусов. Снега не было и не будет.





В начале недели во многих районах нашей страны ожидается дождь, ночью и утром переходящий в мокрый снег. Осадки принесут атмосферные фронты с Западной Европы. Ночью и утром будут отмечаться слабые туман и гололёд, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый, который к середине недели стихнет. Температурный фон по-прежнему будет повышен. Ночью и утром ожидается от -4°C по северо-востоку до +3°C по юго-западу, в разгар дня будет +3…+8°C.