+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Тепло отступать не намерено: погода на неделю с 24 февраля по 1 марта

В последние дни зимы атлантические воздушные массы продолжат подогревать атмосферу в стране.

Экстремальное тепло отступать не намерено, сообщает ОНТ.

Над Исландией уже сформировался очень глубокий и обширный циклон, который держит путь на север Скандинавского полуострова. Как следствие, на следующей неделе будет ветрено, влажно и очень тепло. Температурный фон будет превышать климатическую норму на 5-8 градусов. Снега не было и не будет.

В начале недели во многих районах нашей страны ожидается дождь, ночью и утром переходящий в мокрый снег. Осадки принесут атмосферные фронты с Западной Европы. Ночью и утром будут отмечаться слабые туман и гололёд, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый, который к середине недели стихнет. Температурный фон по-прежнему будет повышен. Ночью и утром ожидается от -4°C по северо-востоку до +3°C по юго-западу, в разгар дня будет +3…+8°C.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru