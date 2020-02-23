Почему белорусам пора завязывать с победобесием

В одном из детских садов Москвы появился календарь с изображением окровавленных детей в советской военной форме и с оружием времен Второй мировой войны, пишет "Солидарность"





Фото попало в соцсети, его автор утверждает, что родителям предлагается фотосессия с участием их детей «в таком же стиле». Как сообщают российские СМИ, публикация фото в соцсетях вызвала скандал, который привлек внимание политиков и властей. Вскоре стало известно, что календарь выпустила одна из московских фирм на деньги анонимного спонсора. Для календаря снимались дети сотрудников компании. Сам проект посвящен «сынам полка».





Какое отношение эта история имеет к нам, белорусам? В комментариях под фото календаря многие россияне описали увиденное словом «победобесие». Звучали мнения и о том, что российских детей таким образом приучают к роли пушечного мяса, готовя к войне и крови с малых лет.





К счастью, у нас пока не дошло до столь откровенных проявлений победобесия. К сожалению, мы движемся, хоть и не так быстро, в том же направлении. И не только стараниями государственных идеологов, не видящих ничего предосудительного в плакатах с изображением грудников в советских пилотках с подписью «Хочу быть как дед».





В канун 23 февраля и 9 мая соцсети пестрят рекламными баннерами с детьми в военной форме. Это тот случай, когда никто не выкручивает руки, заставляя паразитировать на теме войны.





В наших детских садах и школах «военные» даты давно окучиваются частными фотографами, готовыми предложить юным моделям и гимнастерку с пилоткой, и муляж ППШ.





И что самое печальное — нет отбоя от желающих нарядить свое чадо в военную форму. Как и внятного понимания того, зачем именно таким способом напоминать детям о том, что их прадеды всеми силами пытались забыть.





Победобесие по-белорусски — продукт сомнительного и рискованного эксперимента, стартовавшего в первые годы правления Александра Лукашенко.





Реанимация советской символики и советских же праздников в угоду дающей нефть, газ и кредиты России, ежегодные напоминания об «одних окопах», не имеющий ничего общего с историей и реальностью милитари-парк под Заславлем, пышные парады. Все это до недавних пор являлось кирпичиками в основе официальной идеологии.





После Крыма и Донбасса власти, похоже, начали понимать цену сидения в одном идеологическом окопе. Один из кирпичиков, ставший символом оккупации в Луганске и Донецке, заменили на яблочную бутоньерку. Но на большее не хватило то ли смелости, то ли чувства самосохранения. Вспомнить хотя бы VIP-субботник на «Линии Сталина».





Но продолжать разбирать эту стену придется, как ни крути. Начать можно с 23 февраля — фальшивой даты, к которой сегодняшняя Беларусь и ее армия никаким боком.