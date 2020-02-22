Если раньше к преподавателям школ были требования относительно внешнего вида, например, учителя должны были носить одинаковые тюбетейки, а учительницы быть в национальных пла-тьях, теперь им было велено пользоваться одинаковыми ручками и блокнотами. Подробности об этом сообщил корреспондент Радио Азатлык в Туркменистане.









«От преподавателей средних школ номер 2, 4 и 7 потребовали купить по 5 штук ручек с орнаментом туркменского ковра, каждая из которых стоит 45 манатов, а также зелёный блокнот за 50 манатов», - сообщил 17 февраля корреспондент Радио Азатлык. (офиц.курс маната к доллару 3.5:1).





По его сведениям, эти зелёные ручки считаются самыми дорогими в Туркменистане, их привозят из Турции. «В Туркменистане не производят, только по заказу их производят в России, Турции и Китае, и привозят из этих стран», - отмечает корреспондент .





Зелёные ручки и блокноты с традиционным орнаментом и узорами туркменских ковров необходимы для того, чтобы преподаватели во время собраний делали заметки.









Новые требования относительно зелёных ручек и тетрадок для преподавателей стали дополни-тельными к требованиям по униформе. В Туркменистане внешний вид, одежда работников об-разовательных учреждений, а также униформы учащихся строго регулируются государством.





11 февраля во время встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с депутатами парламента, показанного по гостелевидению, можно наблюдать, как депутаты и другие чиновники делают какие-то записи в зелёные тетрадки зелёными ручками. Но судя по видео-изображениям можно сделать вывод, что зелёные ручки отличаются друг от друга в зависимости от статуса их владельцев.





Например, на встрече президента с законодателями можно было видеть, что ручка председателя меджлиса Гульшат Маммедовой была несколько толще и солиднее, чем у других депутатов, которые делали заметки ручками потоньше и попроще.



