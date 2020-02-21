В декабре 2019 года мужчина из Глубокого убрал последний урожай редиски. Высаживал её осенью, пишет homel.greenbelarus.info Недостаточно солнца? Должен был ударить мороз? Нет, не слышали – будто говорил он, помахивая розовыми плодами.





Но это было только начало невероятной, возможно, первой для Беларуси зимы, которой прак-тически не было. Она изредка обозначала себя снегом или морозом в -5С, и такое произошло первый раз за всю историю метеонаблюдений в Беларуси.





Синоптики и другие специалисты уверены: это не пройдёт незаметно. Мы же добавим, что не-обычной эта зима была не только у нас.

Время первоцветов – февраль

Первоцветы зацвели на месяц раньше, чем в прошлом году, от ольхи до подснежников. Да что первоцветы!





«Сустракайце – першы дзьмухавец», – пишет 17 февраля Дмитрий Винчевский, редактор сайта «Птушкі штодня», и выкладывает фото, сделанное в Гродно.

Паводка нет, потому что почти не было снега

В этом году было очень мало снега, в декабре ветер ещё гонял по улицам Бреста жёлтые листья. Реки не вышли из берегов, маленькие ручьи в городках и деревнях не затопили улицы и огоро-ды, песчаные дороги в деревне не превратились в сплошную грязь. Казалось бы, благодать, но нет.





Как говорят в беларусском Гидромете, мороза и снега стоит ждать в ближайшие две недели. Ес-ли не будет – значит, действительно после осени сразу пришла весна.





«Если две следующие недели будут тёплые, то эта зима будет самой тёплой за всю историю ме-теонаблюдений. И, скорее всего, от этого будет больше отрицательных последствий, чем поло-жительных», – говорит Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменений климата Белгид-ромета.

Комары не выведутся, потому что негде

Для размножения им надо много мелких водоёмов, но снега нет и таять нечему. Только если будет много дождей и луж – отмечают на кафедре гидробиологии российского МГУ. Это в ра-дость людям, но означает, что у птиц будет мало еды.





Для людей это значит, что в лесу будет мало комаров – если будет лес. В долгосрочной перспек-тиве большую площадь сосняка могут просто вырубить, пытаясь остановить короеда. Ведь обычно его сдерживают зимние морозы, которых почти не было в этом году.

Пожары начались на месяц раньше

Трава с большего так и не пожелтела, и хотелось бы сказать, что это оградит её от любителей «помочь природе» проснуться весной, но нет.





Пожары в природных экосистемах начались на месяц раньше, пишет МЧС: первый зафиксирован 17 февраля вместо конца марта, как в прошлом году. В 2006 или 2013 годах о таком вообще не могло быть и речи – в начале апреля ещё лежал снег.





Пожары могут стать новой повседневностью, пишет Euronews и уточняет: в середине августа 2019 года в Европе было зарегистрировано более 1600 очагов лесных пожаров, что в три раза больше среднего значения за десятилетие. Они ссылаются на данные Системы мониторинга ат-мосферы программы «Коперник» (CAMS) и уточняют, что причина в аномальной погоде.

Но Санта-Клаус не сгорит – у него больше всех снега

По югу Скандинавии стоит не-зима с плюсовой температурой, в Норвегии в один из январских дней было +19 – абсолютный рекорд. Но на севере всё наоборот – в финской Лапландии, где за полярным кругом резиденция Санта-Клауса, зима остаётся холодной и снега редко бывает так много. Сейчас его высота до 90 сантиметров (ссылка на данные метеорологов).

Тетерева уже токуют

Перемены замечают птицы: они стали вести себя иначе. Тетерева в Беларуси затоковали на ме-сяц раньше – сообщают из Березинского заповедника. Первый раз это заметили 11 февраля, а норма – примерно около 20 марта, на юге Беларуси может быть раньше на пару недель.





С миграцией птиц в Беларуси всё почти как обычно, отмечают орнитологи из «Аховы птушак Ба-цькаўшчыны»: прилетели первые жаворонки и кулики. Правда, заодно прилетел и впервые в Минске замечен красноносый нырок – вид из Южной Европы.





Оффтоп: уже даже выводятся зайчата, отмечают в центре спасения диких животных «Сирин».





Тетерева. Фото – berezinsky.by

Финские птицы не улетели на юг

Сроки и территории, куда летят птицы, меняются. В теории об этом недавно рассказал учёный Роб Филд на своей лекции в Минске: ареалы обитания птиц сдвинутся на север.





Вот как это выглядит на практике: некоторые финские птицы в этом году решили, что, пожалуй, миграция – бессмысленная затея. Они остались на зиму дома, пишет журнал об экологии Reporterre.





«Мы уже зафиксировали рекордное количество видов, присутствующих в регионе, – говорит биолог Петри Лампила, член ассоциации по сохранению биоразнообразия BirdLife Suomi. – Это означает, что многие птицы решили не мигрировать этой зимой. Им это не обязательно, потому что вода не замерзла».





Под погоду подстроились не только животные, но и люди: традиционный конкурс ледяной скульптуры в Финляндии заменили на конкурс песчаной.

Чуть что – у вас сразу климат меняется. Сами придумали?

Нет, не сами. В Евросоюзе январь был на 3 градуса теплее климатической нормы (показателей за 1981-2010 годы). В Беларуси – на 5,5 теплее нормы, в Хельсинки – на 7-8. В Финляндии так назы-ваемая термальная зима так и не началась – морозных дней было не больше десяти.





Эту мягкую зиму нельзя объяснять только глобальным потеплением, но связь очевидна, считает Илона Ланг, исследовательница из Финского метеорологического института.





«Согласно нашим климатическим моделям, такие дождливые и «черные» зимы (в противопо-ложность снежным белым – ред.) будут все реже и реже, с повышением температуры пример-но на 4 или 5 градусов к 2100 году на юге и востоке Финляндии», – объясняет она.





Кстати, 2019 год был теплее на 1,2С, чем в среднем годы с 1981 по 2010 в Евросоюзе.







