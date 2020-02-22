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Создана маска, способная защитить от коронавируса?

В Китае создали новый респиратор, который сможет защитить медицинских работников от зара-жения коронавирусом.

Об этом сообщает "Ридус". 

"Доказано, что вирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, а также через слизистые. Медики, которым постоянно приходится общаться с больными, подвер-жены высокому риску заражения вирусом Covid-2019, поэтому ученые последние несколько недель были озадачены созданием новых устойчивых респираторов", - отмечает издание.

В середине февраля 1716 медработников в Китае заразились коронавирусом, шестеро погибли.


"Высокий уровень заражения может быть объяснен, в частности, недостаточной дезинфекцией рук и редким использованием респираторов №95, которые предназначены для фильтрации вирусных частиц. Эксперименты показали, что такие респираторы блокируют не менее 95% кро-шечных частиц в масштабе 0,0001 дюйма (0,3 микрона) в диаметре.

Медицинский персонал находится в опасности, поэтому наш долг обеспечить им безопасность на рабочем месте. Мы потеряли много времени, пока не выяснили, что вирус опасен, поэтому очень много медперсонала в январе работало без защитных медицинских масок", - говорят китайские специалисты.

В ходе недавнего исследования выяснилось, что медики, носившие респираторы №95, не были инфицированы.

Около 280 медицинских работников в отделениях респираторных и инфекционных болезней носили респираторы N95 и часто мыли руки, в то время как около 215 в отделениях хирургии поджелудочной железы, травмы и микрохирургии и урологии не носили масок и реже дезинфицировали свои руки.

Похоже, что респираторы N95 защищают от приобретения вируса в медицинских учреждениях. Сейчас в Китае увеличили темпы производства этих масок, чтобы обеспечить достаточное количество в каждой больнице.
ru.oxu.az
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