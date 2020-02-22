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В Индии обнаружено более 3 тысяч тонн золота

Геологи обнаружили в Индии запасы золота, в пять раз превышающие золотой запас страны. Об этом сообщает India Times.

 По данным издания, два золотых рудника с примерно 3,5 тыс. тонн золотой руды обнаружены на востоке штата Уттар-Прадеш. Стоимость найденного драгоценного металла оценивается при-мерно в 12 трлн рупий ($167 млн).

По данным Всемирного золотого совета, в настоящее время запас Индии составляет 626 тонн зо-лота.

Если все цифры верны, то Индия выйдет на второе место по объему золотых запасов в мире по-сле США, у которых накоплено 8 133,5 тонны 
gazeta.ru
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