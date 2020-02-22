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Фотофакт: вокзал из колбасы и сала

Показали на выставке столбцовской продукции к юбилею района. В Столбцах с самого утра кипит праздник.


В Центре культуры 22 февраля пройдет концерт, где отметят лучших тружеников района. А до его начала гости на тематической выставке могли ознакомиться с историей Столбцовщины и продегустировать местную продукцию.

У стенда Столбцовского мясоконсервного комбината много разных вкусностей. Внимание при-влекает железнодорожный вокзал из сала и сырокопченой колбасы.
mlyn.by
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