Фотофакт: вокзал из колбасы и сала





В Центре культуры 22 февраля пройдет концерт, где отметят лучших тружеников района. А до его начала гости на тематической выставке могли ознакомиться с историей Столбцовщины и продегустировать местную продукцию.





У стенда Столбцовского мясоконсервного комбината много разных вкусностей. Внимание при-влекает железнодорожный вокзал из сала и сырокопченой колбасы.



