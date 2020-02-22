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Люди своё отстояли! Границы Грушевского сквера в Минске восстановят

Решение о сохранении границ Грушевского сквера будет принято на предстоящем заседании Мингорисполкома, сообщил во время прямой линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.

Житель одного из домов по проспекту Дзержинского посетовал: несмотря на заверения властей, что Грушевский сквер сохранят, официально решение так и не принято.

"Грушевский сквер будет возобновлен в предыдущих границах. Участок, затронутый с целью за-стройки, будет восстановлен. Решение будет принято на предстоящем заседании Мингориспол-кома", - сказал Анатолий Сивак.


Грушевский сквер, которому уже около 90 лет, оказался практически в кольце новостроек вы-сотных жилых комплексов. В 2017 году стало известно, что застройщику ООО "Датч Стар" дали разрешение на достраивание еще двух секций ЖК "Гранд Хаус". Для этого ему выделили терри-торию, где раньше размещались бараки, а также зеленую зону, примыкающую к скверу, кото-рую застройщик обещал облагородить. А до этого здесь временно разместится парковка. Кам-нем преткновения стало изменение площади сквера. Местные жители справедливо возражали против вырубки деревьев в своем излюбленном месте для отдыха и прогулок. О ситуации был проинформирован Президент. Александр Лукашенко принял решение сохранить сквер.
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