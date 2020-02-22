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Между делом: во Дворце Независимости в Минске созрели мандарины

Информация о поспевших мандаринах во Дворце Независимости появилась в Telegram-канале «Пул Первого»
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