Между делом: во Дворце Независимости в Минске созрели мандарины
Информация о поспевших мандаринах во Дворце Независимости появилась в Telegram-канале «Пул Первого»
14:36 22/02/2020
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Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.