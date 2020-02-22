Трагедия: предположительно глава Докшицкого района на охоте застрелил местного предпринимателя?
Трагический инцидент произошел в Городокском районе: на охоте председатель Докшицкого райисполкома выстрелом убил местного предпринимателя, директора крупной строительной компании региона, владельца местных ресторана и кафе.
Председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук
Эта информация пока ждет официального подтверждения, но кое-что TUT.BY уже известно.
ЧП на охоте произошло вчера, 21 февраля. По информации наших источников, глава района Олег Пинчук охотился с местным предпринимателем Валерием Я.
Мужчины поехали из Докшиц в Городокский район на волка.
Около 21 часа вечера пятницы произошел выстрел — и 37-летний бизнесмен погиб. У него оста-лись жена и двое детей.
— Это правда. Я сейчас еду за мужем в морг, — сказала TUT.BY вдова бизнесмена.
Погибший Валерий Я. Фото: Одноклассники
Наши источники в милиции региона факт инцидента подтверждают.
13:26 22/02/2020
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