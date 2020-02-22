Эта информация пока ждет официального подтверждения, но кое-что TUT.BY уже известно.





ЧП на охоте произошло вчера, 21 февраля. По информации наших источников, глава района Олег Пинчук охотился с местным предпринимателем Валерием Я.





Мужчины поехали из Докшиц в Городокский район на волка.





Около 21 часа вечера пятницы произошел выстрел — и 37-летний бизнесмен погиб. У него оста-лись жена и двое детей.





— Это правда. Я сейчас еду за мужем в морг, — сказала TUT.BY вдова бизнесмена.





Погибший Валерий Я. Фото: Одноклассники





Наши источники в милиции региона факт инцидента подтверждают.



