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Трагедия: предположительно глава Докшицкого района на охоте застрелил местного предпринимателя?

Трагический инцидент произошел в Городокском районе: на охоте председатель Докшицкого райисполкома выстрелом убил местного предпринимателя, директора крупной строительной компании региона, владельца местных ресторана и кафе.

Трагедия: предположительно глава Докшицкого района на охоте застрелил местного предпринимателя?
Председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук
Эта информация пока ждет официального подтверждения, но кое-что TUT.BY уже известно.

ЧП на охоте произошло вчера, 21 февраля. По информации наших источников, глава района Олег Пинчук охотился с местным предпринимателем Валерием Я.

Мужчины поехали из Докшиц в Городокский район на волка.

Около 21 часа вечера пятницы произошел выстрел — и 37-летний бизнесмен погиб. У него оста-лись жена и двое детей.

— Это правда. Я сейчас еду за мужем в морг, — сказала TUT.BY вдова бизнесмена.

Погибший Валерий Я. Фото: Одноклассники

Наши источники в милиции региона факт инцидента подтверждают.
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