Во Франции – клопы, в Беларуси – клещи. Обложили Европу!

В этом году первых пострадавших от укуса клещей наблюдали в Гомельской и Гродненской об-ластях, а также в Минске. Причиной раннего пробуждения этих паукообразных Минздрав назы-вает аномально теплую зиму.





Помните! Если возможность незамедлительного обращения в организацию здравоохранения отсутствует, следует удалить клеща самостоятельно с использованием: специализированных устройств для удаления клещей промышленного изготовления, согласно инструкции по их применению; нитя-ной петли (прочную нить завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща, клеща извлека-ют, подтягивая его вверх при помощи круговых (резкие движения недопустимы) движений; тон-кого пинцета.





Важно клеща достать из кожи целиком вместе с хоботком, не раздавив его. Место присасывания обработать любым спиртовым раствором.