Во Франции – клопы, в Беларуси – клещи. Обложили Европу!
Минздрав предупредил: из-за теплой зимы клещи проснулись раньше обычного
Только за январь по данным организаций здравоохранения зарегистрировано 4 случая присасывания иксодовых клещей в Гомельской, сообщает пресс-служба Минздрава.
В этом году первых пострадавших от укуса клещей наблюдали в Гомельской и Гродненской об-ластях, а также в Минске. Причиной раннего пробуждения этих паукообразных Минздрав назы-вает аномально теплую зиму.
Помните! Если возможность незамедлительного обращения в организацию здравоохранения отсутствует, следует удалить клеща самостоятельно с использованием: специализированных устройств для удаления клещей промышленного изготовления, согласно инструкции по их применению; нитя-ной петли (прочную нить завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща, клеща извлека-ют, подтягивая его вверх при помощи круговых (резкие движения недопустимы) движений; тон-кого пинцета.
Важно клеща достать из кожи целиком вместе с хоботком, не раздавив его. Место присасывания обработать любым спиртовым раствором.
"Белорусский партизан"
13:58 22/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.