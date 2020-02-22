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Во Франции – клопы, в Беларуси – клещи. Обложили Европу!

Минздрав предупредил: из-за теплой зимы клещи проснулись раньше обычного

Только за январь по данным организаций здравоохранения зарегистрировано 4 случая присасывания иксодовых клещей в Гомельской, сообщает пресс-служба Минздрава.

В этом году первых пострадавших от укуса клещей наблюдали в Гомельской и Гродненской об-ластях, а также в Минске. Причиной раннего пробуждения этих паукообразных Минздрав назы-вает аномально теплую зиму.


Помните! Если возможность незамедлительного обращения в организацию здравоохранения отсутствует, следует удалить клеща самостоятельно с использованием: специализированных устройств для удаления клещей промышленного изготовления, согласно инструкции по их применению; нитя-ной петли (прочную нить завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща, клеща извлека-ют, подтягивая его вверх при помощи круговых (резкие движения недопустимы) движений; тон-кого пинцета.

Важно клеща достать из кожи целиком вместе с хоботком, не раздавив его. Место присасывания обработать любым спиртовым раствором.
"Белорусский партизан"
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