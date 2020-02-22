Процесс установки Windows 10 усложнился

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профильный немецкий сайт DrWindows.





Глобальная учетная запись может служить для синхронизации аккаунтов Microsoft на новом компьютере, но теперь, устанавливая продукт, придется вводить вспомогательную информа-цию. Редакция DrWindows отмечает, что глобальная учетная запись обязательна только при ин-сталляции системы, и после завершения процесса от нее можно избавиться.





Согласно отзывам пользователей, новые правила установки системы действуют глобально. Те-перь единственным способом миновать процедуру ввода данных учетной записи Microsoft яв-ляется установка Windows с отсутствующим подключением к Сети, пишет ru.oxu.az





Ранее Microsoft отозвала обновление Windows 10, которое вызывает сбой в работе системы.



