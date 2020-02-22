Процесс установки Windows 10 усложнился
Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке Windows 10, что усложняет для конечных пользователей процесс инсталляции операционной системы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профильный немецкий сайт DrWindows.
Глобальная учетная запись может служить для синхронизации аккаунтов Microsoft на новом компьютере, но теперь, устанавливая продукт, придется вводить вспомогательную информа-цию. Редакция DrWindows отмечает, что глобальная учетная запись обязательна только при ин-сталляции системы, и после завершения процесса от нее можно избавиться.
Согласно отзывам пользователей, новые правила установки системы действуют глобально. Те-перь единственным способом миновать процедуру ввода данных учетной записи Microsoft яв-ляется установка Windows с отсутствующим подключением к Сети, пишет ru.oxu.az
Ранее Microsoft отозвала обновление Windows 10, которое вызывает сбой в работе системы.
14:20 22/02/2020
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