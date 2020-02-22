Украл, выпил, в тюрьму. Как грабили «Яхонт»
Преступление, которое произошло в «Яхонте» 17 августа прошлого года, практически раскрыли уже спустя неделю. А грабители были с опытом
Как оказалось, налет на «ювелирку» — четвертый эпизод бандитов
Как сообщает СБ Беларусь со ссылкой на начальника отдела уголовного розыска Центрального РУВД Андрея Пятровича, в магазин ворвались двое в масках и распылили в торговом зале перцовый газ.
К каждому нападению бандиты готовились. Изучали местность, расположение окон, дверей, видеокамер, пути отхода. Когда украденные деньги заканчивались, планировали новый разбой.
Выходной день налетчики выбрали не случайно: в субботу и без того не особо многолюдная улица Киселева практически опустела. Кроме того, подозреваемые следов на месте преступле-ния старались не оставлять. Некоторые видеокамеры подсказали направление, в котором скры-лись фигуранты. А одна из камер парка Горького поймала, как неизвестные выбрасывают что-то в Свислочь. Позже выяснилось, что это был вырванный в ювелирном магазине информационный носитель с видеозаписями. Его потом на этом месте нашли водолазы.
Подозрение пало на двух мужчин: «36 и 37 лет, один живет в Минске, другой — в Минском рай-оне, уже был судим. Через несколько дней их причастность к ограблению подтвердилась».
фото СК
Через несколько дней их причастность к ограблению подтвердилась. Обнаружены были и веще-ственные доказательства их причастности к разбою и похищению в ювелирном магазине. В му-рованном в стену дома тайнике милиционеры нашли часть украденного в магазине.
Правда, часть украденного успели продать в России.
"Белорусский партизан"
13:16 22/02/2020
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