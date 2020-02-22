Это рекорд: подводную лодку с 5 тоннами кокаина задержали в Панаме

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Как пишет Sputnik, Национальная воздушно-морская служба Панамы Senan сообщила о задер-жании субмарины кустарного производства, на которой перевозили более 5 тонн кокаина.





Рекордную партию коки сопровождали четыре вооруженных колумбийца. По оценке экспертов, наркотики могли перемещать из так называемого "Андского наркотреугольника".









"Сотрудники Senan изъяли более пяти тонн наркотиков на погружном судне к северо-востоку от Бокас-дель-Торо. По делу задержаны четыре гражданина Колумбии", – сообщила Senan в Twitter и опубликовала видеозапись.





ВМС Панамы также сообщили, что патрулирование и контроль морского трафика они проводят в координации с вооруженными силами Колумбии.





В "Андский наркотреугольник" входят Колумбия, Перу и Боливия. В этом регионе находится бо-лее 90% всех мировых плантаций коки.



