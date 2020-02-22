Все умные?! Преступники уходят в криптовалюту

Об этом сегодня сообщил замначальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления СК Дмитрий Петко.





"Мы ожидаем роста киберпреступлений в целом, роста их разнообразия, а также роста исполь-зования криптовалюты в преступной деятельности", - сказал Петко в пресс-центре БелТА.





Он признал, что криптовалюта предоставляет условную анонимность, позволяет регистрировать неограниченное количество кошельков без указания персональных данных, ее сложнее изъять.









Вместе с тем, "по ряду уголовных дел обвиняемые добровольно реализовали свою криптовалю-ту в целях возмещения ущерба", - похвалился представитель СК РБ.





"Очевидно, что расследовать такие преступления в рамках одного государства невозможно. Да-же если преступник, находясь в Беларуси, совершил атаку на белорусское предприятие, он все равно, как правило, использует иностранные IP-адреса, какие-то интернет-сервисы, платежные средства", - пояснил Петко.









В прошлом году СК исполнил просьбы об оказании правовой помощи, поступившие из 25 госу-дарств. Белорусская сторона направляла такие просьбы в 73 государства.





По данным МВД, в 2019 году значительно выросло число зарегистрированных киберпреступле-ний - до 10,5 тыс., в 2018-м их было свыше 4,7 тыс. Более двух третьих из зафиксированных в прошлом году преступлений относятся к хищениям путем использования компьютерной техни-ки.





Число преступлений против информационной безопасности возросло в целом по стране в 2,2 раза. Обусловлено это, по мнению правоохранителей, увеличением количества фактов несанк-ционированного доступа к компьютерной информации - с 912 до 2185. Сотрудники подразделе-ний по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили более 1,8 тыс. лиц, ви-новных в совершении преступлений. К уголовной ответственности привлекли более 1,4 тыс.



