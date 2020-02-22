+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Все умные?! Преступники уходят в криптовалюту

Следственный комитет Беларуси прогнозирует увеличение числа киберпреступлений и рост ис-пользования преступниками криптовалюты.

Об этом сегодня сообщил замначальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления СК Дмитрий Петко.

"Мы ожидаем роста киберпреступлений в целом, роста их разнообразия, а также роста исполь-зования криптовалюты в преступной деятельности", - сказал Петко в пресс-центре БелТА.

Он признал, что криптовалюта предоставляет условную анонимность, позволяет регистрировать неограниченное количество кошельков без указания персональных данных, ее сложнее изъять.


Вместе с тем, "по ряду уголовных дел обвиняемые добровольно реализовали свою криптовалю-ту в целях возмещения ущерба", - похвалился представитель СК РБ.

"Очевидно, что расследовать такие преступления в рамках одного государства невозможно. Да-же если преступник, находясь в Беларуси, совершил атаку на белорусское предприятие, он все равно, как правило, использует иностранные IP-адреса, какие-то интернет-сервисы, платежные средства", - пояснил Петко.


В прошлом году СК исполнил просьбы об оказании правовой помощи, поступившие из 25 госу-дарств. Белорусская сторона направляла такие просьбы в 73 государства.

По данным МВД, в 2019 году значительно выросло число зарегистрированных киберпреступле-ний - до 10,5 тыс., в 2018-м их было свыше 4,7 тыс. Более двух третьих из зафиксированных в прошлом году преступлений относятся к хищениям путем использования компьютерной техни-ки.

Число преступлений против информационной безопасности возросло в целом по стране в 2,2 раза. Обусловлено это, по мнению правоохранителей, увеличением количества фактов несанк-ционированного доступа к компьютерной информации - с 912 до 2185. Сотрудники подразделе-ний по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили более 1,8 тыс. лиц, ви-новных в совершении преступлений. К уголовной ответственности привлекли более 1,4 тыс.
afn.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru