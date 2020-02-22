+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Видеофакт: американский броневик выдавил с дороги российский «Тигр» в Сирии

В Сети появилась видеозапись дорожного инцидента, произошедшего между российскими и американскими военными в Сирии.


В описании видеоролика указывается, что инцидент произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, не уточняется, передает РИА Новости.

Запись сделана пассажиром автомобиля, который догоняет автоколонну с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль «Тигр».

Перед ними по дороге следуют два американских броневика, на одном из которых флаг США. Колонна движется очень медленно, и «Тигр» сначала по обочине обгоняет один автомобиль, затем пытается обогнать второй, но тот блокирует российскому бронеавтомобилю проезд. Бронеавтомобили почти столкнулись и проехали несколько метров максимально близко друг от друга. После этого «Тигр» был вынужден съехать в поле. Чем именно заканчивается инцидент, неизвестно. 

В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались комментировать видеозапись. При этом официальный представитель CENTCOM капитан ВМС Уильям Урбан, отвечая на вопрос, из-вестно ли ему об инцидентах между военными из России и Соединенных Штатов в Сирии, ска-зал: «В целом, мы продолжаем тесное взаимодействие по линии предотвращения конфликтов с русскими, и в основном это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения тре-ний». В Минобороны РФ информацию о столкновении пока не прокомментировали.
haqqin.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru