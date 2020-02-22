Актриса Александра Бортич приехала навестить родных в Гродно. Фото: Инстаграм @bortich

А родилась Саша в Светлогорске Гомельской области, пишет kp.by . В общем-то поездки на родину для нее не такая уж редкость - как минимум раз в год она бывает здесь и всегда сообщает об этом подписчикам в Инстаграм.





- И подпись не могу придумать, просто очень люблю маму и Гродно, - поделилась однажды фото с мамой Оксаной Бортич актриса.





А в мае 2019 года Саша приезжала в Гродно со своим возлюбленным - сыном уральского бизнесмена, владельцем сети школ ораторского искусства Евгением Савельевым, с ним она встречается с 2018 года. Актриса подписала снимок на фоне Коложской церкви: «Дома хорошо». Самые внимательные поклонники заметили на безыменном пальце правой руки Бортич кольцо, похожее на обручальное. Но официально пара информацию не подтвердила.





Звезда фильмов «Викинг», «Я худею» и «Полицейский с Рублевки» - настоящая Золушка кино: наша землячка не поступила в театральный институт, но это не помешало ей стать известной ак-трисой. Ведь эту мечту она не оставляла с детства - посещала театральную студию. До того как попасть на киноплощадку, девушка работала официанткой в баре. А уже в 20 лет Саша снялась в главной роли в фильме «Как меня зовут», за 5 лет в ее копилке появилось более 30 ролей. Ак-триса настолько стремительно ворвалась в кинематограф, что даже Владимир Познер взял у Бортич интервью.





Актриса признается, что главный человек для нее - мама. Она во всем поддерживает Сашу и не критикует дочь за откровенные сцены в кино. Бортич называет маму близкой подругой, на которую хочется равняться. А вот с родным отцом актриса не общается с подросткового возраста (родители развелись, когда Саше было 3 года). Однажды в интервью актриса заявила, что ей не нужна любовь родного отца. С 10 лет девочку воспитывал отчим Андрей - второй муж Оксаны Бортич.