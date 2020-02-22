Власти Москвы используют новейшую технологию системы распознавания лиц в общественных местах для борьбы с новым коронавирусом. Об этом рассказал на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.





В сообщении говорится о гражданке Китая, которая прилетела в столицу несколько дней назад. По прилете она сдала анализ на коронавирус, ей выдали постановление о двухнедельном домашнем карантине.





Тест дал положительный результат (как выяснилось позднее, из-за лабораторной ошибки). Иностранку сразу отправили в больницу, а ее соседке по съемной квартире (тоже гражданке КНР) велели оставаться дома. По данным с камер видеонаблюдения удалось установить, что девушка нарушала режим карантина и встречалась со знакомым, с которым выгуливала собаку. В итоге у знакомого были взяты анализы.





Кроме того, с помощью видеоаналитики специалисты установили личность водителя такси, который вез китаянку с подозрением на коронавирус из аэропорта. Были собраны данные и о 58 пассажирах рейса, которым женщина прибыла в Москву, а также о 687 соседях, которые живут с ней в одном доме. Чиновники устанавливали, кто приходил к женщине в гости, с кем она могла контактировать в магазине.





По словам Собянина, сотни этих людей не пришлось отправлять на карантин, так как повторный анализ снял подозрение на коронавирус у китаянки.









Между тем в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в пятницу "Интерфаксу" рассказали, что все граждане, прибывшие из Китая, оставляют свои контактные данные и фотографируются. Там напомнили, что врачи в течение 14 дней посещают прибывших дома для повторных анализов на 10-й день и для контроля состояния здоровья. Соблюдение карантина отслеживается по камерам видеонаблюдения и распознавания лиц.





Кроме того, проводятся обходы в местах массового посещения и проживания граждан Китая. Сотрудники полиции проводят проверки в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте.









По городу Москве выданы предписания об усилении дезинфекционного режима на объектах массового сосредоточения людей, в том числе на рынках. В частности, водители такси и операторы каршеринга будут обязаны проводить регулярную дезинфекцию ручек дверей своих автомобилей.





Усилил меры санитарной безопасности и Московский метрополитен. Чаще меняются воздушные фильтры в вагонах и на станциях, с повышенной частотой проводится уборка составов и станций с использованием дезинфицирующих средств. "Изучается техническая возможность использования систем вентиляции станций для проведения обеззараживания воздуха", - добавил Собянин.





По его словам, в технополисе "Москва" развертывается собственное производство защитных медицинских масок и средств индивидуальной защиты. Будет создан "дополнительный неснижаемый запас" этой продукции.





Ранее водителям "Мосгортранса" поручили высматривать среди пассажиров "лиц китайской национальности" и сообщать о них в полицию. Это распоряжение раскритиковали за дискриминацию.





Число людей, заболевших новым коронавирусом, 20 февраля составило 75 тысяч 465 человек. Число погибших от вируса составило 2236 человек, 18 тысяч человек выздоровели, более 11 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии.





Большинство заболевших (почти 63 тысячи человек) находятся в китайской провинции Хубей, где началась вспышка вируса.





Из-за эпидемии Россия запретила въезд гражданам Китая и закрыла сухопутную границу. При этом не разъясняется, коснется ли запрет китайцев, проживающих в России, но временно выехавших, например, в Европу. Авиасообщение с Китаем ограничено.





Находившихся в Китае россиян эвакуировали, две недели они провели на карантине. Заболевших коронавирусом среди них не было.



