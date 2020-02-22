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Однако печалька: завод “Луч” признал, что использовал чужой дизайн часов

Завод "Луч" признал, что использовал чужой дизайн часов. Коллекция "Зорка Венера" была презентована 18 февраля. Через день художники Кася Степанова и Василm Белько заявили, что это они придумали коллекцию, а "Луч" украл их идею.

Новая модель часов / БЕЛТА

История попала в СМИ. Сначала сотрудники завода настаивали, что разработали концепцию сами, пишет euroradio.fm

"Завод признал нашу концепцию и то, что использовал наш концепт, который воплотил в часах. Руководство завода выразило сожаление по поводу этой ситуации. Мы, в свою очередь, отозвали все обвинения, — рассказывает Еврорадио Кася Степанова. — Решили не концентрироваться на том, что и к чему привело. Сконцентрировались на том, как нам всем позитивно и конструктивно из этой ситуации выходить". Но художников все же пригласили на встречу. Которая прошла 21 февраля.

Художница добавляет, что участники переговоров решили не искать виноватых и "списали весь конфликт на упущения в коммуникации". Будут ли художники сотрудничать с заводом "Луч" дальше? Кася Степанова и Василь Белько пока не определились.

На циферблате новых моделей "Луча" — звездное небо, на обратной стороне — строки из стихотворения Максима Богдановича: "Зорка Венера ўзышла над зямлёю, светлыя згадкі з сабой прывяла".
Роман Васюкович
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