Новая модель часов / БЕЛТА





История попала в СМИ. Сначала сотрудники завода настаивали, что разработали концепцию сами, пишет euroradio.fm





"Завод признал нашу концепцию и то, что использовал наш концепт, который воплотил в часах. Руководство завода выразило сожаление по поводу этой ситуации. Мы, в свою очередь, отозвали все обвинения, — рассказывает Еврорадио Кася Степанова. — Решили не концентрироваться на том, что и к чему привело. Сконцентрировались на том, как нам всем позитивно и конструктивно из этой ситуации выходить". Но художников все же пригласили на встречу. Которая прошла 21 февраля.





Художница добавляет, что участники переговоров решили не искать виноватых и "списали весь конфликт на упущения в коммуникации". Будут ли художники сотрудничать с заводом "Луч" дальше? Кася Степанова и Василь Белько пока не определились.





На циферблате новых моделей "Луча" — звездное небо, на обратной стороне — строки из стихотворения Максима Богдановича: "Зорка Венера ўзышла над зямлёю, светлыя згадкі з сабой прывяла".



