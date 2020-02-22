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Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,3 тыс. человек

По состоянию на 22 февраля число жертв коронавируса в стране составило 2345. За сутки выздоровели 2393 человека.

Общее число заболевших составило 75 891.
За минувшие сутки в Китае от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией COVID-19, погибли 109 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Общее число погибших в стране составило 2345.

По данным ведомства, выявлено 397 новых случаев заражения, еще 2393 человека были выписаны из больницы. Всего в стране зафиксировано 75 891 подтвержденный случай заболевания, пишет РБК.
В провинции Хубэй, где изначально выявили вспышку пневмонии, вызываемую вирусом, зарегистрировали 366 новых случаев заражения, из них 314 — в Ухане. За сутки в провинции погибли 106 человек.

В Гонконге, Макао и на Тайване всего подтвердили 104 случая заболевания.


Согласно данным SMPC, число заболевших во всем мире составило 76 806. Из них 727 случаев выявили в Японии, 208 — в Южной Корее, 86 — в Сингапуре, 35 — в Таиланде, 22 — в Малайзии.

Коронавирус нового типа впервые был зафиксирован в Китае в декабре 2019 года. По одной из версий властей КНР, источником вируса стал рынок в Ухане, где продавались морепродукты, птицы, змеи и другие животные. Позднее ученые установили, что вирус может передаваться и от человека к человеку.

15 февраля в Нацкомитете по здравоохранению КНР сообщили, что начали тестировать вакцины против коронавируса на животных. По словам замглавы ведомства Цзэна Исиня, испытания препарата на людях начнутся не ранее апреля.
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