Откуда такое название

В родительские субботы православные верующие вспоминают умерших родственников. Вселенской суббота 22 февраля называется потому, что в этот день в храмах читают молитвы во славу каждого христианина, жившего на Земле и подвергшегося обряду крещения.





Мясопустной суббота называется из-за следующего за ней воскресенья, 23 февраля, которое именуется «Мясопустной неделей» — последним днем перед Великим постом, когда можно есть мясо.

Что нужно делать в этот день

В родительскую субботу в храмы приходят помолиться за умерших родственников и близких и передают записки с именами для прочтения во время службы. Для освящения в церковь можно принести вино и постные продукты, которые затем раздают всем, кто пожелает. При этом крепкие напитки — коньяк или водку — в храмы приносить не принято.





Некоторые в этот день навещают усопших на кладбищах и приводят в порядок могилы. Также в родительскую субботу принято подавать милостыню неимущим с просьбой помолиться об умерших.





В старину в зимнюю поминальную субботу в домах пекли блины, первый из них клали на божницу (полочку с иконами), а второй — на подоконник. Остальные блины раздавали детям, обездоленным, монахиням или относили на могилы родственников.





В доме в этот день устраивали уборку, а вечером проходил поминальный ужин с нечетным количеством блюд на столе. Одним из основных угощений в этот день была кутья — каша из цельных зерен пшеницы с добавлением меда, изюма и орехов.

Чего нельзя делать в этот день

Верующих предостерегают от чрезмерной скорби в родительскую субботу, ведь христиане верят, что душа бессмертна, а человек просто перешел в другой мир. Если умерший был праведником, его душа пребывает в вечном состоянии любви, радости и гармонии, а грешник томится в худшем мире и испытывает нескончаемые мучения.







