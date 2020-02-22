За январь в Беларуси зарегистрировано 140 новых случаев ВИЧ-инфекции





Всего в стране за январь зарегистрировано 140 новых случаев ВИЧ-инфекции, в то время как за январь 2019-го - 136. В возрастной группе от 15 до 49 лет зарегистрирован 121 случай (86,4%), за аналогичный период 2019-го - 118 (86,8%). Что касается отдельных возрастных групп населения, ситуация выглядит следующим образом: 15-19 лет - 1,4%, 20-29 лет - 12,9%, 30-39 лет - 42,1%, 40-49 лет - 30%, 50-59 лет - 9,3%, 60 и старше - 4,3%. Среди пациентов 37,9% женщин и 62,1% мужчин. Доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 21,4% (30 человек), полового - 78,6% (110 человек).









Больше всего ВИЧ-инфицированных выявлено в Гомельской области (40), Минске (35), Минской (29) и Могилевской (15) областях. Из всех выявленных в Гомельской области пациентов большинству - от 30 до 34 (30%) и от 35 до 39 (22,5%) лет. По социальному статусу преобладают рабочие (30%) и лица без определенной деятельности (52,5%). 2,5% пациентов выявлены при поступлении в места лишения свободы. При этом превалирует половой путь передачи ВИЧ (90% случаев). В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (63%), доля женщин - 37%.





На 1 февраля в стране проживают 22179 человек с ВИЧ-положительным статусом.





Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции - пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее шести недель после того, как подверглись риску инфицирования, в частности, вступали в сексуальные контакты без использования презерватива. Пройти обследование можно самостоятельно, приобретя в аптеке набор для тестирования по слюне, либо бесплатно и анонимно в любом лечебно-профилактическом учреждении республики.



