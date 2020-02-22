Когда вспышка коронавируса достигнет своего пика?

Nature рассматривает две версии — оптимистическую (китайскую) и пессимистическую (японскую).

Власти хотят это знать, но прогнозы очень сильно разнятся. Кто-то говорит, что пик уже наступил, а кто-то заявляет, что заразятся еще сотни миллионов людей.

( Дэвид Сираноски, David Cyranoski)





Количество заразившихся коронавирусом в Китае каждый день увеличивается на несколько тысяч человек, из-за чего эпидемиологи пытаются делать прогнозы о том, когда наступит пик вспышки. Кое-кто предполагает, что высшей точки эпидемия может достичь в любой момент уже в ближайшее время. Другие же специалисты говорят, что до пика еще несколько месяцев, и что до этого вирусом заразятся миллионы людей (и даже сотни миллионов, согласно одной оценке).





Руководители из сферы здравоохранения хотят хотя бы примерно знать, когда будет пик заболевания, и сколько человек будет инфицировано. Им надо готовить больницы, и они должны знать, когда будет безопасно отменять ограничения в передвижении людей. Оказавшийся в эпицентре эпидемии город Ухань и еще несколько соседних городов закрыты и находятся в строгой изоляции с конца января.





Прогнозы о пике заболевания проливают свет на его динамику, однако некоторые ученые предупреждают, что их точность весьма относительна, особенно когда не хватает данных для построения моделей. «Если пересматривать прогнозы каждую неделю, говоря о том, что пик эпидемии наступит через неделю или две, в конечном счете вы окажетесь правы», — говорит Брайан Лабус (Brian Labus), занимающийся вопросами эпиднадзора в Невадском университете в Лас-Вегасе.

Оптимистический сценарий

11 февраля известный китайский врач Чжун Наньшань (Zhong Nanshan), возглавляющий рабочую группу экспертов, которые борются со вспышкой заболевания, сказал, что пик коронавирусной инфекции может наступить в конце февраля. Чжун, известный тем, что обнаружил вирус атипичной пневмонии, заявил, что ситуация улучшилась благодаря государственным мерам контроля, таким как ограничения на передвижения людей и продление праздников. Вместе с тем, он признает, что для Уханя это «трудный период».





На сегодня этой болезнью в Китае заболели более 70 тысяч человек. Эта инфекция получила название COVID-19. Однако многие ученые полагают, что заболевших гораздо больше, чем сообщается. У них есть подозрения, что в Китае проводится слишком мало диагностических обследований, и что там недостаточно специалистов из сферы здравоохранения, чтобы подтвердить все случаи. Некоторые ученые подозревают, что Чжун просто пытается успокоить людей с учетом того, какое воздействие вспышка заболевания оказывает на экономику и на общество.





Как минимум одна модель совпадает с оценкой Чжуна. Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины прогнозируют, что пик эпидемии может случиться в любой момент. Специалист по статистике Себастьян Фанк (Sebastian Funk), составляющий модели инфекционных заболеваний и ставший соавтором подготовленного анализа, говорит, что прогноз составлен на основе следующей оценки. Один инфицированный человек в Ухане до введения 23 января ограничений на передвижения в среднем заражал от 1,5 до 4,5 человека. Этот показатель в статистике называют реальным коэффициентом воспроизводства R. Согласно оценке Фанка, при пике в один миллион человек около 10% населения Уханя будет инфицировано.





12 февраля Фанк разместил данные проведенного анализа на вебсайте своего учреждения, не получив экспертные заключения от коллег. Он заявил, что после этого в Ухане отмечено снижение количества новых заражений и смертей, и это может свидетельствовать об уже наступившем пике инфекции. (13 февраля было более 14 тысяч новых случаев, но такой скачок объясняется не реальным ростом числа заболевших, а тем, что власти изменили методику диагностики.)

Худший случай

Некоторые исследователи считают такие прогнозы чрезмерно оптимистичными. На прошлой неделе после продленного периода праздников люди в большинстве китайских городов стали возвращаться на работу. А это грозит новыми цепочками передачи инфекции, говорит эпидемиолог Хироси Нисиура (Hiroshi Nishiura), работающий в Саппоро в Университете Хоккайдо.





По словам Нисиуры, согласно его модели и прогнозам, пик эпидемии наступит в период с конца марта по конец мая. В это время ежедневно будут выявлять до 2,3 миллиона случаев заражения. В целом, согласно его оценке, в Китае будет инфицировано от 550 до 650 миллионов человек, то есть, примерно 40% населения страны. Нисиура заявляет, что симптомы заболевания проявятся приблизительно у половины.





Свою работу с описанием модели и прогноза Нисиура представил на сервер medRxiv, где размещают предварительные материалы медицинских исследований. По его словам, чтобы подготовить прогноз, он со своим коллективом учел потенциал передачи нового вируса. Это базовый показатель репродукции R0, который связан c реальным коэффициентом воспроизводства R. Правда, в этом прогнозе они исходят из того, что к инфекции восприимчиво все население. Ученые из команды Нисиуры полагают, что показатель R0 равен от 1,5 до 2.









Сам Нисиура говорит, что это упрощенная модель, так как она исходит из того, что все население восприимчиво к заражению. В ней также учтено мнение о том, что у многих инфицированных людей симптомы не проявляются, или что они чувствуют себя достаточно неплохо и не обращаются за медицинской помощью. Если это так, то в сегодняшней статистике налицо явная недооценка количества заразившихся коронавирусом, заявляет ученый.





Эпидемиолог из Гонконгского университета Габриэль Люн (Gabriel Leung) считает, что прогнозы Нисиуры вполне реалистичны. Он говорит, что у населения нет иммунитета от вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, и поэтому «болезнь будет распространяться».





Люн отмечает, что такие оценки кажутся экстремальными, однако мы до сих пор не знаем, насколько смертоносен вирус. Последние расчеты о частоте летальных исходов сделал Чжун, опубликовавший их 9 февраля. Согласно его оценке, количество смертей на 100 случаев заболеваний составляет 1,36. Но эта цифра может быть завышенной, так как авторы не учитывали менее тяжелые случаи. (За пределами Китая на 500 случаев приходится два летальных исхода.)

Карантинные меры

По словам Люна, также непонятно, какое воздействие на пик заболеваний могут оказать меры контроля, такие как запреты на передвижения и карантин. Нисиура и Фанк говорят, что в свои модели они эти меры не включали, так как степень их эффективности не определена.





Многие ученые полагают, что в конечном итоге меры контроля могут и не повлиять на сокращение числа инфицированных. Но из-за них может увеличиться время до пика эпидемии, поскольку процесс передачи инфекции замедлится, отмечает Люн.





По его словам, важно уменьшить количество инфицированных на пике вспышки. Если все заболеют одновременно, «общество будет парализовано целиком», отмечает Люн. «Медицинские учреждения будут перегружены работой, и из-за этого люди начнут умирать».



