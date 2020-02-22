Илон Маск станет отцом в шестой раз

Эмбер Херд, Илон Маск, фото из открытого доступа





Граймс, настоящее имя которой Клэр Буше, сейчас уже на седьмом месяце, однако она не собирается заниматься творчеством. В то же время певица признала, что беременность дается ей непросто. Однако Граймс все же нашла выход из этого положения. Как рассказала певица, по ее поручению был создан ее «цифровой двойник», при помощи которого она собирается решить свою проблему. «Теперь, когда у меня есть «цифровое тело», я смогу использовать его для создания шоу, фотосессий и тому подобного. Это позволит мне работать до самых родов и вернуться к работе сразу же после появления ребенка. Мой двойник уже приступил к работе и сейчас рекламирует в Сети мой альбом вместо меня!» – рассказала певица.





Как призналась Граймс, многие ее подружки из мира шоу-бизнеса не заводят детей именно потому, что не хотят делать из-за беременности и родов перерыв в работе. Да и сама она, призналась певица, колебалась, размышляя о том, может ли она позволить себе родить. Но теперь, когда Граймс нашла выход из положения, она совершенно перестала волноваться по этому поводу. «Я назвала бы такое решение проблемы, которое подсказал нам технический прогресс, техно-феминизмом. И теперь, я уверена, многие последуют моему примеру!» – заявила она.









Хотя до родов осталось еще два месяца, Граймс вместе с Илоном Маском, который до нее успел повстречаться с Эмбер Херд, уже успела составить план, как они будут воспитывать своего малыша. Как считает певица, в этом деле главное – соблюсти баланс. С одной стороны, она не собирается в будущем ограничивать свободу своего ребенка. «Я думаю, что детям необходимо пройти период «отрыва», и не вижу ничего плохого в ночной жизни. Но в то же время, я планирую время от времени направлять ребенка к моему отцу, который живет в лесу. Пусть у сына будет там физическая работа на свежем воздухе и все такое. Причем я рассматриваю это не как наказание, а как способ не избаловать его слишком сильно!» – поделилась с фанатами Граймс.











