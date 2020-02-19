Как «беркутовцы» 20 лет назад захватили белорусскую деревню

«Ко мне в контору забежали несколько человек с автоматами. Я испугалась и спряталась под стол. Меня грубо вытащили оттуда, связали руки, а потом вывели на дорогу…» Это цитата не из мемуаров времён Великой Отечественной. Это слова жительницы светлогорской деревни Николаевка, которую утром 30 июня 1999 года «захватили» участники военизированного отряда российских подростков «Беркут».





Анатолий Силивончик. Несколько лет директора фирмы «Сибдосервис» Анатолий Павлович Силивончик финансировал проект по изготовлению копии главной белорусской святыни — креста Ефросиньи Полоцкой, был спонсором издания научно-популярной книги «Жыватворны сымбаль Бацькаушчыны», съёмок документальных фильмов о белорусском духовном наследии, финансировал реставрационные работы в Спасо-Ефросиньевом монастыре, а в июне 1998 года, узнав о проблемах с транспортом, подарил землякам автобус, на котором жители Гамзы, Николаевки и ряда окрестных деревень могли съездить в город на рынок, в поликлинику… «Ранак» достаточно подробно рассказывал о прибытии в Беларусь отряда подростков из военно-спортивной детско-юношеской «Школы выживания «Беркут» (г. Сургут). Ведь привёз его не кто иной, как известный своими добрыми делами сургутский бизнесмен, уроженец деревни Гамза Светлогорского районаНесколько лет директора фирмы «Сибдосервис» Анатолий Павлович Силивончик финансировал проект по изготовлению копии главной белорусской святыни — креста Ефросиньи Полоцкой, был спонсором издания научно-популярной книги «Жыватворны сымбаль Бацькаушчыны», съёмок документальных фильмов о белорусском духовном наследии, финансировал реставрационные работы в Спасо-Ефросиньевом монастыре, а в июне 1998 года, узнав о проблемах с транспортом, подарил землякам автобус, на котором жители Гамзы, Николаевки и ряда окрестных деревень могли съездить в город на рынок, в поликлинику…





«Беркутовцы» – 125 девчонок и мальчишек в возрасте от 11 до 17 лет, в камуфляже, с разрисованными чёрной краской лицами, под руководством двух десятков бывших армейских сержантов, прошедших Афганистан и Чечню, разбили лагерь в окрестностях деревни Гамза. В уставе «Беркута», зарегистрированного в российском Минюсте, задачами клуба прописаны военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи к службе в армии, а потому цели визита декларировались самые что ни на есть патриотические: отметить 55-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков походом по местам боевой славы одного из соединений Красной армии. Предполагались встречи с ветеранами, возложения венков к памятникам времён Великой Отечественной. Мемориальный марш планировали завершить в Минске 3 июля, а затем отправиться в Севастополь – на праздник российского флота. Была в планах и военизированная игра «Зарница», задачи которой Анатолий Силивончик объяснял довольно туманно: то говорил об учебном освобождении отдельно взятой деревни от пьющего элемента, то об отработке тактики поведения при захвате и вызволении неких заложников.









...Утро 30 июня 1999 года в деревне Николаевка началось с грохота взрывов, звуков стрельбы, по улице бегали вооружённые люди в камуфляжной форме, всюду дым, в воздух взлетают огненные ракеты… Это потом выяснилось, что патроны были холостыми, «штурмовики» были вооружены учебными газо-дробовыми автоматами «Юниор» и пневматическими винтовками, а взрывались учебные же взрывпакеты, но в тот момент местные жители были напуганы и растеряны: они просто не понимали, что происходит. Молодчики в масках с автоматами наперевес врывались в деревенские хаты, отборным матом приказывали всем выйти на улицу. Здесь людей связывали верёвками, заковывали в наручники, а тех, кто сопротивлялся – били прикладами и кулаками, травили газом из баллончиков. Штурмовики заняли сельсовет, прямо из кабинетов выволокли на улицу председателя сельсовета и главбуха. Председатель колхоза оказал сопротивление и был связан…





— Ко мне в контору забежали несколько человек с автоматами, – рассказала главный бухгалтер колхоза «Беларусь» Валентина Правосуд. – Я испугалась и спряталась под стол. Меня грубо вытащили оттуда, связали руки, а потом вывели на дорогу…





Два десятка пленённых жителей Николаевки, в том числе детей, собрали на стадионе местной школы. Вскоре появилась вторая группа «штурмовиков», которые водрузили над сельсоветом андреевский флаг, освободили пленных и… выставили ящики с водкой. Пока местные жители приходили в себя, захватчики объяснили, что они – воспитанники военно-спортивной детско-юношеской «Школы выживания «Беркут» города Сургут, а все случившееся – просто игра в «Зарницу», в ходе которой Николаевку хотели «избавить от нетрудового элемента и алкоголиков». Затем «беркутовцы» построились и маршем отбыли в свой лагерь в окрестностях Гамзы.





Не знаю, как себе представляли последствия такой «Зарницы» А.П. Силивончик, воспитанники «Беркута» и их великовозрастные командиры, но реакция сельчан и местных властей, внезапно оказавшихся в эпицентре «локальной войны», была вполне очевидной: на место были срочно вызваны силовики, началось разбирательство причин инцидента. Пока суд да дело, «беркутовцы» снялись с лагеря и ушли в сторону Бобруйска – следующего пункта их мемориального марш-броска на Минск. Есть сведения, что «беркутовцы» пробовали получить разрешение на проведение «Зарницы» и в Бобруйске: планировали захватить штурмом некий объект в городе. Ночь участники похода на Минск провели в казармах одной из воинских частей Бобруйска, ворота которой наутро оцепили сотрудники милиции, получившие ориентировку от светлогорских коллег. В который раз Анатолий Силивончик показал себя большим оригиналом, приказав… протаранить ворота и омоновцев подручным транспортом. Стоит ли говорить, что подобные шутки с нашей милицией не прокатывают: в ходе брутального задержания омоновцы скрутили и самого мецената, и его сержантов. Здесь стоит отметить, что многое из описанного мной вы можете посмотреть в прилагаемых двух видеороликах. Это выпуски «Ранак-новостей» 2000 года, при подготовке которых использовались как материалы операторов ТРК «Ранак, так и видеосъёмки «беркутовцев», которые обрываются в тот самый момент у ворот бобруйской в/ч.





Силивончик в суде





Колёса машины правосудия завертелись: подростков и их командиров репатриировали в Россию, а организатор и идейный вдохновитель марш-броска по местам боевой славы был помещён в гомельский СИЗО.





По имеющейся информации, за более чем полгода, проведённые в следственном изоляторе, Силивончик успел объявить и завершить двухнедельную голодовку протеста, написал десятки жалоб во всевозможные инстанции, обращая внимание высокопоставленных адресатов на многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные по отношению к нему. И продолжал «чудить»: минский адвокат Вера Стремковская, которая вначале взялась защищать Силивончика, отказалась представлять его интересы в суде из-за того, что бизнесмен вел себя по отношению к адвокату некорректно; когда светлогорский суд назначил защитником Силивончика местного адвоката Тамару Виноградову, которая присутствовала при задержании бизнесмена летом 1999 года, он умудрился оскорбить и её.





Слова судьи Надежды Романовой он грубо прерывал репликами и возгласами, показания свидетелей часто сопровождались угрозами подсудимого в адрес «сизокрылых оленей», как Силивончик окрестил николаевцев. В первый день процесса он заявил, что не желает присутствовать на «судилище» и удалился в камеру, а на второй день, 22 февраля, уже председательствующая судья была вынуждена удалить подсудимого из зала за неуважение к суду.









Пострадавшими в результате «операции» «Беркута» в Николаевке были признаны 19 человек. В качестве свидетелей к процессу привлекли 52 человека, в том числе председателя Светлогорского райисполкома Владимира Полыня. Сторону обвинения представлял прокурор Сергей Кулаженко. Анатолию Силивончику инкриминировали нарушение трёх статей белорусского УК: организацию злостного хулиганства, организацию незаконного лишения свободы, а также сопротивление милиции.









Ни по одному пункту Силивончик себя виновным не признал. Наоборот, в первый же день обвинил следователей, прокурора, адвоката и даже судью Романову в том, что «они не патриоты и должны ответить», утверждая, что его акция была продиктована патриотическими устремлениями, а «дело не стоит выеденного яйца». Есть неподтверждённая информация о том, что с некоторыми особо пострадавшими жителями Николаевки поработали порученцы сургутского бизнесмена, частично возместив им моральный ущерб в твердой валюте, и они отозвали свои иски. Тем не менее, жители Николаевки Правосуд и Фурс потребовали от Силивончика компенсацию морального ущерба, который они оценили в один миллион деноминированных рублей (около $2415 по курсу НБРБ на 1.03.2000) каждый.





6 марта, после проведения судебной психиатрической экспертизы, суд заслушал эксперта – врача-психиатра Гомельской областной психбольницы Сергея Финова. По заключению врача, подсудимый был признан вменяемым, а своеобразие его поведения на суде было объяснено стремлением привлечь внимание к своей особе. Прокурор Сергей Кулаженко потребовал для Анатолия Силивончика 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Адвокат Тамара Виноградова призвала суд вынести оправдательный вердикт, так как, по её словам, в большинстве инкриминируемых Силивончику деяний он непосредственного участия не принимал.





На вынесении приговора 3 апреля 2000 года Силивончик присутствовал. Светлогорский суд приговорил его к 3 годам ИТК усиленного режима. Уже в сентябре того же года Анатолий Силивончик был освобождён по амнистии и уехал к себе в Сургут. Как утверждают жители Гамзы и Николаевки, больше Анатолий Павлович в родных краях не показывался. Сами они почти не вспоминают события 20-летней давности – зачем? Валентина Правосуд до сих пор работает в бухгалтерии – теперь уже Николаевского сельисполкома, но говорить о событиях 30 июня 1999 года отказывается наотрез.









Об Анатолии Силивончике известно больше. Газета «Правда Нашего Приобья» в 2010 году писала об инциденте на берегу реки Вах (Нижневартовский р-н, ХМАО-Югра, РФ) в результате А.П. Силивончик предстал перед судом по обвинению в угрозе убийством. По данным ресурса rusprofile.ru, бывший меценат и бизнесмен с 1999 года являлся учредителем культурно-просветительского общества «Батьковщина» (ликвидирована по решению суда 14 июля 2011 г.), в 2003 году основал некоммерческую организацию – резервный фонд «Польза, честь и слава России» (ликвидирована по решению суда 6 августа 2010 г.).









Сейчас А.П. Силивончик является генеральным директором учреждённого им в августе 2016 года ООО «Шторм334.РФ». Организация Силивончика оказывает услуги «в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов». Сайт организации не работает. Судя по текстам и видеороликам, которые от имени А.П. Силивончика выкладывает в Живом журнале пользователь greenpatriot, 62-летний Анатолий Павлович колесит по ХМАО и выискивает факты нарушения экологического законодательства. Себя он при этом называет то Первым Уполномоченным особого этикета Российской Федерации, то Руководителем Межведомственной Рабочей группы оперативного противодействия особо сложным нарушениям природоохранного законодательства Российской Федерации на территории ХМАО-Югры. Некоторые, впрочем, аргументированно называют его «мошенником и аферистом с 11 судимостями».



