Когда под Минском откроют экорынок

Такие сроки назвал глава Миноблисполкома Александр Турчин на заседании по вопросу развития фермерских хозяйств региона, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.









По словам губернатора, начата работа над заключением предварительных договоров с хозяйствами о поставке продукции на экорынок на постоянной основе. Арендная плата будет комфортной, отметил А. Турчин. Кроме того, для тех фермеров, которые не могут себе позволить держать постоянного продавца на рынке, рассматривается вариант закупки у хозяйств продукции и их реализации через компанию-посредника. Есть вероятность, что производители фермерских продуктов смогут торговать своими товарами прямо с машин.









Напомним, рынок для реализации экологических продуктов строится по поручению Главы государства. Возводится многофункциональный комплекс в 4 этажа площадью 20 тыс. кв. м. Торговая площадка будет ориентироваться на экологически чистую продукцию как от крупных аграрных предприятий, так и от мелких фермерских хозяйств. На территории рынка также будут находиться офисы, фуд-холл, мастерские ремесленников и зоны для детей.





Инвесторами проекта выступили агрокомбинат «Дзержинский», агрокомбинат «Ждановичи», компания «Велес-Мит» и Минский молочный завод № 1.







