В Минске иностранцы воровали арендованные автомобили и исчезали

фото из открытого доступа









Оперативники установили, что ко всем хищениям причастен один мужчина, «координатор». Он трижды приезжал в Беларусь и при каждом визите привозил с собой нового человека. Координатор обеспечивал его фальшивыми документами и платил около 250 долларов, чтобы тот оформил аренду на себя. Сам при этом всегда оставался в тени.





Таким способом было похищено три автомобиля общей стоимостью около 80 тысяч рублей. Столичные сыщики задержали координатора и подставное лицо во время четвертого визита в страну.





Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.





Как сообщили в Главном управлении уголовного розыска МВД Беларуси, подобные преступления в нашей стране редкость – в последний раз такая схема зафиксирована два года назад. Во всех случаях преступники оказывались иностранцами. Как правило, если белорусский паспорт наши граждане сумеют отличить от грубой подделки, то фальшивые паспорта других государств узнать сложнее.





МВД рекомендует владельцам и работникам прокатных фирм быть бдительнее при оформлении сделок! Помимо копирования документов следует сохранять еще и актуальное фото арендатора авто.



