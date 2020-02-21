В одной из квартир 14 февраля обнаружили мумифицированный труп женщины. Следственный комитет сообщил: причину смерти 52-летней женщины устанавливают. Что еще известно об умершей, выяснял TUT. BY.





Квартира, которая давно тревожила некоторых жителей этого дома в Серебрянке, находится на шестом этаже. В ней много лет жила семья: мать и две дочери. Соседи говорят, что мать умерла примерно в 2013 году, ее старшая дочь, Светлана, в 2015-м, осталась только Татьяна.









— Сестры между собой ругались, все квартиру делили. Они обе были не общительные, мы их даже называли монашками, — рассказывает жительница этого же дома Тамара Семеновна. — Не помню, чтобы они где-то работали. Когда уже Таня одна жила, она начала по помойкам лазить. Даже по тем, что напротив нашего подъезда, на виду. Я говорю: Таня, надо идти работать, и родственников поищи своих. Она отвечала, что у нее нет родственников.





Тамара Семеновна рассказывает, что приносила еду женщинам, когда еще все были живы.





— Крупу приносила, но они отказывались. Говорили: мама пенсию получает, но я чувствовала, что они голодали. Когда мать болела, сестры как-то сказали, что к ним придет нотариус — хотели отдать ее в психбольницу.





Женщина прикидывает, что последний раз видела Татьяну, скорее всего, в 2017 году.





— Мы с соседкой переживали, даже подходили к квартире понюхать, мало ли что. Нюхали в 2017, 2018, 2019-м, но запаха не было. Говорят, люди сигнализировали в ЖЭС, оттуда кто-то приходил, но говорили, что открывать не имеют права.





Почтовый ящик забит жировками. Последняя пришла незадолго до того, как квартиру вскрыли. Соседи говорят, что жилье снизу 14 февраля затопило — тогда приехали экстренные службы.





Еще одна соседка, Надежда Дмитриевна, которая живет в том же подъезде, была понятой.





— В квартиру я не заходила. Там мусора у дверей было чуть не до потолка. А мумию я видела, когда вынесли. Скрюченная, сухая, на голове ни волос, ничего. Кости такие — темно-коричневые. Мягких тканей никаких, не понять даже, она не она. На ней была кофта и куртка, осенняя, остальная одежда, кажется, истлела, не было больше ничего на ней.





По информации собеседников издания «Наша Ніва», в квартире с трупом якобы горел газ и текла вода. Наша собеседница достоверно на этот счет ничего не знает.





— Была машина МЧС, газовики и сантехник. Почему именно — не знаю.





Почтовый ящик этой квартиры несколько лет был переполнен платежками. Надежду Дмитриевну это беспокоило.





— Эти жировки уже на пол падали. Как так можно? В прошлом году я понесла ее платежку в расчетно-справочный центр, к самому начальнику. Он у меня спросил, я ей родственница или нет. Раз не родственница — какое вы имели право взять документ? Я говорю: так этот документ под ногами валяется! Что ж вы все жировки посылаете, а никто ничего не проверяет.









Женщины удивляются: по их информации, в Татьяниной квартире за эти годы отключили только свет. В последней жировке числится задолженность — больше трех тысяч рублей.

Жительницы подъезда не смогли вспомнить знакомых ни Татьяны, ни семейства, жившего когда-то в той самой квартире на шестом.





— Была какая-то женщина, когда еще обе сестры были живы, которая помогала им выносить мусор из дома. Помню, они все заставили тогда пакетами у подъезда.





Как сообщил сегодня Следственный комитет, для установления точной причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства выясняются.





Получить оперативный комментарий у ЖКХ Ленинского района нам не удалось. В расчетно-справочном центре разговаривать отказались.



