



Главной героиней стала 26-летняя Анна из Гомеля, пишет gomel.today

Одним из претендентов в женихи должен был стать сорокалетний работник рязанского хлебозавода Дмитрий Чернышов. Вместо него в студии появились двое рязанцев, один из которых выдавал себя за него. Позже в студии появилась редактор и заявила о подлоге. Молодые люди сказали, что Дмитрий в последний момент передумал, а они приехали вместо него, чтобы эфир состоялся.





Ведущие назвали их поведение фарсом. Роза Сябитова попросила рязанцев уйти в резкой форме.





Увидеть подробности можно с 24-й минуты.



