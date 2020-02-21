+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Скандал на российском шоу «Давай поженимся»: за сердце 26-летней Анны из Гомеля боролся фальшивый участник

Рязанцы обманули редакторов телепрограммы «Давай поженимся». Выпуск вышел в эфир на Первом канале 17 февраля.


Главной героиней стала 26-летняя Анна из Гомеля, пишет gomel.today
Одним из претендентов в женихи должен был стать сорокалетний работник рязанского хлебозавода Дмитрий Чернышов. Вместо него в студии появились двое рязанцев, один из которых выдавал себя за него. Позже в студии появилась редактор и заявила о подлоге. Молодые люди сказали, что Дмитрий в последний момент передумал, а они приехали вместо него, чтобы эфир состоялся.

Ведущие назвали их поведение фарсом. Роза Сябитова попросила рязанцев уйти в резкой форме.

Увидеть подробности можно с 24-й минуты.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА
Петр Рудковский
Навука - гэта ідэалогія? Адказ Гапавай
Павел Севярынец
АДЗІНСТВА
Игорь Масловский
Война фейков


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru