Скандал на российском шоу «Давай поженимся»: за сердце 26-летней Анны из Гомеля боролся фальшивый участник
Рязанцы обманули редакторов телепрограммы «Давай поженимся». Выпуск вышел в эфир на Первом канале 17 февраля.
Главной героиней стала 26-летняя Анна из Гомеля, пишет gomel.today
Одним из претендентов в женихи должен был стать сорокалетний работник рязанского хлебозавода Дмитрий Чернышов. Вместо него в студии появились двое рязанцев, один из которых выдавал себя за него. Позже в студии появилась редактор и заявила о подлоге. Молодые люди сказали, что Дмитрий в последний момент передумал, а они приехали вместо него, чтобы эфир состоялся.
Ведущие назвали их поведение фарсом. Роза Сябитова попросила рязанцев уйти в резкой форме.
Увидеть подробности можно с 24-й минуты.
18:48 21/02/2020
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