Первая жена Дмитрия Шепелева растит двоих детей





Недавно Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала. Поклонники были удивлены решением знаменитости покинуть пост ведущего программы “На самом деле”, а теперь появилась новая шокирующая новость.





Оказалось, что до своих отношений с певицей Жанной Фриске Шепелев состоял в официальном браке. Исполнительница, как известно, скончалась в 2015 году от рака мозга.





По информации СМИ, в 2005 году Шепелев женился на Анне Старцевой. С девушкой он познакомился в Минске во время съемок молодежного шоу “5х5”, которое в конце 90-х было популярным на белорусском телевидении.





Анна была соведущей Дмитрия на этом проекте. Сначала они просто были коллегами, а затем между ними завязались романтические отношения, пишет belnovosti.by





Позже Шепелев пригласил девушку на свидание. Их свадьба состоялась 21 октября 2005 года.





Вскоре после торжества ведущий получил работу на украинском телевидении, в то время как его супруга осталась в Беларуси.





Спустя три года пара развелась. Анна вышла замуж за другого мужчину, с которым счастлива до сих пор. Ее нынешний муж Юрий тоже когда-то был телеведущим. Сейчас он успешно ведет бизнес. Влюбленные воспитывают двоих детей.





Стоит отметить, что первая жена Дмитрия Шепелева до сих пор общается с его матерью. При этом личную жизнь экс-супруга с его родительницей она никогда не обсуждает.





Как известно, в настоящее время гражданский муж Жанны Фриске состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой, с которой он познакомился благодаря общим детям.





Наследники Шепелева и Тулуповой ходят в один детский сад. Именно здесь пара начала общаться, а вскоре и встречаться.



