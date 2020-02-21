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В минской квартире обнаружили мумифицированное тело женщины

Следователи выясняют как давно и по какой причине умерла женщина.

Следственным комитетом проводится проверка по факту обнаружения днем 14 февраля в квартире жилого дома, расположенного на улице Плеханова в Минске, мумифицированного тела женщины, 1967 года рождения.

Следователями с участием сотрудников милиции и специалистов ГКСЭ проведен осмотр места происшествия. 

В ходе опроса соседей установлено, что женщину, которая вела скрытый образ жизни, они долгое время не видели, близких родственников у неё не было. 

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинские экспертиза. Все обстоятельства выясняются.
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