В минской квартире обнаружили мумифицированное тело женщины

Следственным комитетом проводится проверка по факту обнаружения днем 14 февраля в квартире жилого дома, расположенного на улице Плеханова в Минске, мумифицированного тела женщины, 1967 года рождения.





Следователями с участием сотрудников милиции и специалистов ГКСЭ проведен осмотр места происшествия.





В ходе опроса соседей установлено, что женщину, которая вела скрытый образ жизни, они долгое время не видели, близких родственников у неё не было.





Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинские экспертиза. Все обстоятельства выясняются.