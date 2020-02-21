Белстат: белорусские мужчины счастливы и довольны жизнью
Белстат, ссылаясь на результататы своих исследований за 2019 год, утверждает, что 86% мужчин в возрасте 15-49 лет ощущают себя счастливыми и оценивают свою удовлетворенность жизнью в среднем на 7 баллов по 10-балльной шкале
По данным Белстат, уровень занятости мужчин в трудоспособном возрасте составил 82,1%. Средний возраст занятых мужчин - 41 год. Каждый четвертый мужчина, занятый в экономике страны, - в возрасте 16-30 лет.
Преимущественно мужскими являются такие виды деятельности, как строительство, транспортная, почтовая и курьерская деятельность, сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, информация и связь.
Что касается семейного положения, в прошлом году в брак вступили 62,7 тыс. мужчин, из них впервые - 43,4 тыс. При этом средний возраст вступления в первый брак - 28,3 года, в последующие браки - 41,5 года.
По данным переписи населения 2019 года, мужчин в Беларуси более 4,3 млн человек, или 46,2% от общей численности населения страны.
Источник: belta.by
17:23 21/02/2020
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