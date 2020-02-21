



21 февраля в Бобруйске суд вынес решение по делу 71-летнего Адександра Коваленко. Днем ранее гособвинитель Александр Дмитриев назвал вину пенсионера в сбыте наркотиков доказанной, что подтверждается «показаниями свидетелей и материалами проверочной закупки».





Тамара Сергей, в итоге суд удовлетворил просьбу прокурора — Александра Коваленко приговорили к 6 годам усиленного режима. Как рассказала «Салідарнасці» юриств итоге суд удовлетворил просьбу прокурора — Александра Коваленко приговорили к 6 годам усиленного режима.





Кроме того, суд обязал его оплатить экспертизу вещества (280,5 рубля), а также вернуть деньги, якобы полученные им в ходе «контрольной закупки» (440 рублей).





По словам Тамары Сергей, в основу приговора легло обвинение, основанное на материалах «проверочной закупки». Эпизод с якобы найденной у него пачкой от сигарет с клочком пропитанной запрещенными веществами бумаги суд исключил из дела из-за невозможности доказать вину Коваленко.





Юрист подчеркнула, что в суде обвинением были представлены лишь бумажные носители — протоколы, составленные сотрудниками по итогам «контрольной закупки».





Юрист напомнила, что подобные мероприятия сопровождаются обязательными аудио- и видеозаписями. Материалы, полученные в результате проведения контрольной закупки достаточны для возбуждения уголовного дела и пресечения преступной деятельности подозреваемого.





— Они обязаны были согласно нашему законодательству сразу после проведения контрольной закупки пресечь преступную деятельность Коваленко. Тем более, что они утвержадют, какой он ловкий и хитрый, из-за чего они на протяжении длительного времени не могли его изобличить. Что же им мешало задержать его с поличным, когда он, по их утверждению, получил помеченные деньги? — задается вопросом Тамара Сергей.









По ее мнению, вероятно обвинение не ожидало, что защита пенсионера сможет разбить в суде обвинения Коваленко по эпизоду с пачкой от сигарет. И тогда были задействованы засекреченные материалы «контрольной закупки».





— Смешно от их объяснений. И как это наши многоопытные оперативники не могли так долго изобличить 71-летнего пенсионера? Трагично то, что человек по таким надуманным обвинениям попадет на 6 лет в колонию, — поделилась своими впечатлениями от вердикта юрист.





Приговор суда будет обжалован защитой Коваленко в установленный законом срок.