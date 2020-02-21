Догонял на такси: разозленный пассажир маршрутки избил водителя

Когда он находился на автобусной остановке, маршрутное такси, на котором он планировал уехать из города, проехало мимо, так как этого остановочного пункта не было в маршруте.





Мужчина разозлился на водителя, потому что тот не остановился, в связи с чем вызвал такси, на котором обогнал маршрутку и ждал ее на другой остановке. Когда она подъехала, мужчина вошел в салон и ударил водителя по лицу, а затем вышел из автомобиля.









Водитель позвонил в милицию и сообщил о произошедшем.





Личность подозреваемого оперативно установлена и он был задержан сотрудниками милиции. Витебским районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».





В ходе допроса он пояснил, что причиной данного поступка стали злость и обида на водителя, так как тот не остановился.





Помимо этого, в ходе проведения обыска по месту жительства при личном присутствии подозреваемого была обнаружена марихуана массой более трех граммов.





Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 328 (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение наркотических средств) и ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



