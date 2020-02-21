Догонял на такси: разозленный пассажир маршрутки избил водителя
Вечером 4 декабря 2019 года 43-летний мужчина возвращался домой из Витебска в одну из деревень Витебского района.
Когда он находился на автобусной остановке, маршрутное такси, на котором он планировал уехать из города, проехало мимо, так как этого остановочного пункта не было в маршруте.
Мужчина разозлился на водителя, потому что тот не остановился, в связи с чем вызвал такси, на котором обогнал маршрутку и ждал ее на другой остановке. Когда она подъехала, мужчина вошел в салон и ударил водителя по лицу, а затем вышел из автомобиля.
Водитель позвонил в милицию и сообщил о произошедшем.
Личность подозреваемого оперативно установлена и он был задержан сотрудниками милиции. Витебским районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
В ходе допроса он пояснил, что причиной данного поступка стали злость и обида на водителя, так как тот не остановился.
Помимо этого, в ходе проведения обыска по месту жительства при личном присутствии подозреваемого была обнаружена марихуана массой более трех граммов.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 328 (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение наркотических средств) и ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает СК.
16:01 21/02/2020
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