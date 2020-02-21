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Догонял на такси: разозленный пассажир маршрутки избил водителя

Вечером 4 декабря 2019 года 43-летний мужчина возвращался домой из Витебска в одну из деревень Витебского района.

Когда он находился на автобусной остановке, маршрутное такси, на котором он планировал уехать из города, проехало мимо, так как этого остановочного пункта не было в маршруте. 

Мужчина разозлился на водителя, потому что тот не остановился, в связи с чем вызвал такси, на котором обогнал маршрутку и ждал ее на другой остановке. Когда она подъехала, мужчина вошел в салон и ударил водителя по лицу, а затем вышел из автомобиля. 


Водитель позвонил в милицию и сообщил о произошедшем.

Личность подозреваемого оперативно установлена и он был задержан сотрудниками милиции. Витебским районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». 

В ходе допроса он пояснил, что причиной данного поступка стали злость и обида на водителя, так как тот не остановился.

Помимо этого, в ходе проведения обыска по месту жительства при личном присутствии подозреваемого была обнаружена марихуана массой более трех граммов. 

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 328 (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение наркотических средств) и ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает СК.
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