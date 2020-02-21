Шок! Обучение в БГУ уже стоит как и в Варшавском университете

У тех, кто не прошел на бюджетное место, появился еще один повод задуматься об учебе за границей: качество образования там выше, а учиться можно дешевле, чем в Минске. На примере трех специальностей Белсат сравнил цены в БГУ и в вузах соседей, которые занимают первые места в национальных рейтингах.





С 1 марта, по приказу ректора БГУ Андрея Короля, цены за обучение на бакалавриате в главном вузе Беларуси выросли в среднем на 12% – то есть примерно на Br 400-500.





Мы решили проверить, что выгоднее для белоруса: учиться в главных вузах страны или уехать к соседям, на примере трех специальностей – информатики, международных отношений и философии. Первая – одна из самых востребованных, вторая – традиционно популярная у абитуриентов, третья – практически отсутствует на рынке труда.





Обучение для коммерческого студента на факультете прикладной математики и информатики будет стоить в год Br 3420 (1437 евро) на 1–3 курсах и Br 2736 (1150 евро)– на четвертом.





Столько же стоит учеба на специальности «Философия».









Обучение на специальности «Международные отношении» обойдется коммерческому студенту дороже. До третьего курса нужно будет платить ежегодно Br 4570 (1920 евро) , на четвертом – Br 3656 (1535 евро).





По информации университета, цены повышают, чтобы «привести стоимость обучения в соответствие с затратами на него».





Разброс цен на две последние специальности, обучение на которых не требует дорогостоящего оборудования и лабораторий, связана исключительно с экономическим расчетом, объясняет «Белсату» кандидат педагогических наук Светлана Мацкевич, независимая эксперт в области образования.





«Основная задача любого университета – через оплату обучения покрыть расходы на зарплату преподавателей, персонала и так далее. Качество образования абсолютно не принимается во внимание. Во внимание принимается только конъюнктура специальностей: пользуется или не пользуется она спросом», – говорит Светлана Мацкевич.





Разница в оплате за обучение на вышеперечисленных специальностях в главном вузе Польши, Варшавском университете, более наглядно демонстрирует востребованность этих специалистов на рынке:





Информатика – 3300 евро.

Международные отношения – 3000 евро.

Философия – 1500 евро.





Латвийский университет, первый в рейтинге вузов наших северных соседей, уже опубликовал цены обучения на следующий учебный год. Белорусы, которые выберут англоязычные программы по информатике или международной экономике и коммерческой дипломатии, заплатят 2200 и 3080 евро соответственно.





Год обучения на специальности «Философия» стоит 2100 евро, но, в отличие от двух предыдущих программ, преподают ее только по-латышски.





Разница в ценах в Литве намного больше, чем в Беларуси, и зависит от университета, специальности и этапа обучения. Цена за курс на бакалавриате начинается от 1300 евро, но в главном – и старейшем – университете страны, Вильнюсском, дешевле всего изучать английский и русский язык – 2175 евро в год.





Список англоязычных программ в этом вузе ограничен: из предметов, наиболее приближенных к нашей тройки, здесь есть «Информационные системы и кибербезопасность», год стоит 3600 евро.





Философом и специалистом в международных отношениях можно стать в Европейском гуманитарном университете, который в середине нулевых переехал из Минска в Вильнюс и сейчас занимает второе место в рейтинге частных вузов в этой стране.





До настоящего времени университет остается фактически белорусским: 95% студентов здесь – наши соотечественники.





Год обучения на специальности «Мировая политика и экономика» в ЕГУ обойдется в 1250 евро, на «Философии» – всего 500 евро.





Это дешевле, чем в БГУ, а за хорошие оценки можно получить грант, который покроет от 50 до 100% расходов на учебу. Распределение грантов проходит по итогам каждого семестра.





К польским и латышским ценам приблизился главный украинский вуз – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.





Год обучения на бакалавриате на всех трех специальностях обойдется белорусам в $3000. Чтобы учиться в КНУ, сначала нужно овладеть украинским языком: специальности «Информатика», «Философия» и «Международные отношении» ведутся на государственном языке Украины.









Москва: бесплатно или очень дорого

Согласно договору 1998 года, белорусы в российских университетах учатся так же, как и граждане России – бесплатно, при условии, что им удалось набрать достаточно баллов для поступления на бюджет.





Если баллов не хватает, то, например, в МГУ имени Ломоносова можно поступить на платные места. Правда, специальности «Прикладная математика и информатика», «Философия» и «Международные отношения» – одни из самых дешевых – «всего» $6143 в год.





Это в два раза дороже, чем в одном из старейших университетов Европы, Падуанском, где учились Коперник, Галилей и Франциск Скорина.





По словам Светланы Мацкевич, которая раньше преподавала в Российском государственном социальном университете, российская система образования радикально отличается от белорусской, так как наши восточные соседи действительно начали адаптировать стандарты образования под Болонский процесс.





«Содержание образования там резко изменилось [в лучшую сторону]. С другой стороны, у российского образования – другие проблемы. Там на него активно влияет политический фактор. И успехи, достигнутые российскими ВУЗами в рамках болонской системы, начинают нивелироваться за счет негласных административных установок, которые там сейчас принимаются», – добавляет Мацкевич.