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21-летнюю гродненку могут отправить на "химию" за увлечение порно

Молодая девушка просматривала «пикантное видео» на различных ресурсах, а понравившиеся сюжеты публиковала у себя в профиле. За это ей сейчас грозит до 4 лет ограничения свободы.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РОВД Гродно обратили внимание на страницу гродненки в ходе мониторинга интернет-сайтов. 

Помимо наличия большого количества видео «с пометкой 18+», там были размещены анимационные порнографические материалы – существовала вероятность их просмотра детьми.

Профиль с «клубничкой» оперативно был заблокирован, порнографические материалы удалены, а действиям девушки дана правовая оценка.  Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.


За размещение порноматериалов в Беларуси предусмотрена ответственность по статье 343 УК «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера» – максимальное наказание до 4-х лет ограничения свободы, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
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