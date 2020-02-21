Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РОВД Гродно обратили внимание на страницу гродненки в ходе мониторинга интернет-сайтов.





Помимо наличия большого количества видео «с пометкой 18+», там были размещены анимационные порнографические материалы – существовала вероятность их просмотра детьми.





Профиль с «клубничкой» оперативно был заблокирован, порнографические материалы удалены, а действиям девушки дана правовая оценка. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.









За размещение порноматериалов в Беларуси предусмотрена ответственность по статье 343 УК «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера» – максимальное наказание до 4-х лет ограничения свободы, сообщает УВД Гродненского облисполкома.