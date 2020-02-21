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Amnesty International просит Лукашенко не убивать Виктора Сергеля

Amnesty International начала срочную акцию в поддержку Виктора Сергеля. 31 января его апелляционная жалоба была отклонена Верховным судом. Теперь он может быть расстрелян в любой момент.



"Сергель может обратиться к президенту Лукашенко с просьбой о помиловании, но это очень маловероятно", — отмечает Amnesty International, призывая активистов по всему миру писать в Комиссию по помилованию при Администрации президента Беларуси.

"Виктор Сергель был осужден за страшные преступления, но ни одно государство не должно прибегать к смертной казни, независимо от того, какое преступление было совершено. Смертная казнь — это самое жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание, и сегодня ему нет места ни в одной уголовно-правовой системе", — говорится в письме Amnesty International.

25 октября 2019 года Брестский областной суд признал Виктора Сергеля виновным в убийстве восьмимесячной девочки и приговорил его к расстрелу. 

Мать ребенка Наталья Колб была приговорена к 25 годам лишения свободы, поскольку смертная казнь не применяется в отношении женщин.
Источник: spring96.org
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