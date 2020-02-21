Судья Ольга Головнева посчитала вину пенсионера доказанной как минимум по одному из эпизодов, которые ему вменяли, и назначила ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии усиленного режима, передает TUT.BY





Пенсионера осудили по 3-й части ст. 328 УК — за «незаконный сбыт… особо опасных наркотических средств, психотропных веществ». Речь, напомним, идет о метадоне.





Во время чтения приговора стало понятно, что из обвинения исключен эпизод со смятой сигаретной пачкой — после которого пенисонера задержали. Суд посчитал, что по нему «невозможно сделать выводы о виновности».









По словам Александра Коваленко, в октябре 2019 года он вышел, как обычно, утром погулять, возле калитки увидел пустую скомканную пачку от сигарет, поднял ее, чтобы выбросить в контейнер возле магазина, но дойти до него не успел: мол, двое набросились на него со спины, скрутили и увезли в ИВС. В этой сигаретной пачке якобы нашли бумажку, пропитанную смесью метадона и димедрола — 0,0047 грамма.





Зато, как стало понятно из приговора, свидетель Бараненко (один из двух, какой именно — неясно), который в суд не явился и, похоже, именно его опрашивали онлайн в закрытом режиме, утверждает, что пять лет покупал у Коваленко метадон.





Материалы оперативного учета суду предоставлены не были.





По эпизоду с «контрольной закупкой» метадона суд посчитал вину пенсионера установленной. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии усиленного режима, суд обязал его вернуть 440 рублей, якобы полученные в ходе «контрольной закупки», и заплатить за экспертизу вещества 280,5 рубля.





Под арестом оставили телевизор и два смартфона.





Напомним, что последние два заседания Коваленко в зал приходилось вносить: в знак протеста идти в суд самостоятельно он отказывался, мотивируя это тем, что здесь нарушаются его права.









После приговора обвиняемый заявил:





— Выносить из зала суда меня не надо, я хочу пройти через это беззаконие на своих ногах.





Родственники Коваленко уже заявили, что будут обжаловать приговор. У них есть на это 10 дней.





Напомним, гособвинитель Александр Дмитриев в прениях заявил, что считает вину пенсионера в сбыте особо опасных психотропов (ч. 3 ст. 328 УК) доказанной. По его мнению, она подтверждается «показаниями свидетелей и материалами проверочной закупки».





Прокурор просил дать обвиняемому 6 лет усиленного режима и оставить под арестом ранее арестованное имущество — это автомобиль, телевизор, два смартфона. Также обвинение просило назначить ему штраф в 810 рублей и обязать вернуть 440 рублей, которые были якобы получены Коваленко во время «контрольной закупки» наркотиков.





Адвокат пенсионера Людмила Аднамах заявляла, что вина Коваленко не доказана, в деле есть много противоречий. Защита просила признать его невиновным и освободить в зале суда.





В пользу обвиняемого, по ее словам, говорит отсутствие наркотиков в доме во время обыска, отсутствие их следов в смывах рук после задержания. По мнению защиты, не установлено, где и когда Коваленко покупал наркотики, а меры защиты свидетелей она считает необоснованными.





— Защита не исключает, что был факт оговора со стороны свидетелей.









Напомним, накануне Александр Коваленко в последнем слове заявил, что «суд растоптал его право на защиту»: ни одно его ходатайство не было удовлетворено.





Также он говорил, что «сомневается в наличии аудио- и видеоматериалов, которые подтверждают «контрольную закупку». Те, кто якобы проводил закупку, имели возможность, по его мнению, «манипулировать данными». «Пока они [данные] не будут обнародованы и исследованы, нельзя вести речь о вине человека», — заявил пенсионер.





"Я невиновен — меня подставили опера", — закончил Коваленко свое последнее слово в суде.