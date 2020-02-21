Суд в сговоре с операми? 71-летнего бобруйчанина приговорили к 6 годам усиленного режима
В Бобруйске вынесли приговор 71-летнему Александру Коваленко, которого обвиняют в распространении наркотиков.
Судья Ольга Головнева посчитала вину пенсионера доказанной как минимум по одному из эпизодов, которые ему вменяли, и назначила ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии усиленного режима, передает TUT.BY
Пенсионера осудили по 3-й части ст. 328 УК — за «незаконный сбыт… особо опасных наркотических средств, психотропных веществ». Речь, напомним, идет о метадоне.
Во время чтения приговора стало понятно, что из обвинения исключен эпизод со смятой сигаретной пачкой — после которого пенисонера задержали. Суд посчитал, что по нему «невозможно сделать выводы о виновности».
По словам Александра Коваленко, в октябре 2019 года он вышел, как обычно, утром погулять, возле калитки увидел пустую скомканную пачку от сигарет, поднял ее, чтобы выбросить в контейнер возле магазина, но дойти до него не успел: мол, двое набросились на него со спины, скрутили и увезли в ИВС. В этой сигаретной пачке якобы нашли бумажку, пропитанную смесью метадона и димедрола — 0,0047 грамма.
Зато, как стало понятно из приговора, свидетель Бараненко (один из двух, какой именно — неясно), который в суд не явился и, похоже, именно его опрашивали онлайн в закрытом режиме, утверждает, что пять лет покупал у Коваленко метадон.
Материалы оперативного учета суду предоставлены не были.
По эпизоду с «контрольной закупкой» метадона суд посчитал вину пенсионера установленной. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии усиленного режима, суд обязал его вернуть 440 рублей, якобы полученные в ходе «контрольной закупки», и заплатить за экспертизу вещества 280,5 рубля.
Под арестом оставили телевизор и два смартфона.
Напомним, что последние два заседания Коваленко в зал приходилось вносить: в знак протеста идти в суд самостоятельно он отказывался, мотивируя это тем, что здесь нарушаются его права.
После приговора обвиняемый заявил:
— Выносить из зала суда меня не надо, я хочу пройти через это беззаконие на своих ногах.
Родственники Коваленко уже заявили, что будут обжаловать приговор. У них есть на это 10 дней.
Напомним, гособвинитель Александр Дмитриев в прениях заявил, что считает вину пенсионера в сбыте особо опасных психотропов (ч. 3 ст. 328 УК) доказанной. По его мнению, она подтверждается «показаниями свидетелей и материалами проверочной закупки».
Прокурор просил дать обвиняемому 6 лет усиленного режима и оставить под арестом ранее арестованное имущество — это автомобиль, телевизор, два смартфона. Также обвинение просило назначить ему штраф в 810 рублей и обязать вернуть 440 рублей, которые были якобы получены Коваленко во время «контрольной закупки» наркотиков.
Адвокат пенсионера Людмила Аднамах заявляла, что вина Коваленко не доказана, в деле есть много противоречий. Защита просила признать его невиновным и освободить в зале суда.
В пользу обвиняемого, по ее словам, говорит отсутствие наркотиков в доме во время обыска, отсутствие их следов в смывах рук после задержания. По мнению защиты, не установлено, где и когда Коваленко покупал наркотики, а меры защиты свидетелей она считает необоснованными.
— Защита не исключает, что был факт оговора со стороны свидетелей.
Напомним, накануне Александр Коваленко в последнем слове заявил, что «суд растоптал его право на защиту»: ни одно его ходатайство не было удовлетворено.
Также он говорил, что «сомневается в наличии аудио- и видеоматериалов, которые подтверждают «контрольную закупку». Те, кто якобы проводил закупку, имели возможность, по его мнению, «манипулировать данными». «Пока они [данные] не будут обнародованы и исследованы, нельзя вести речь о вине человека», — заявил пенсионер.
"Я невиновен — меня подставили опера", — закончил Коваленко свое последнее слово в суде.
12:44 21/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.