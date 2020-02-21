Дешевле не работать. Где в Беларуси зарплата "ниже плинтуса"

каждая пятая вакансия, размещенная в базе данных Государственной службы занятости, не дотягивает до «минималки». А некоторые предложения шокируют маленькими ставками и расценками за них, пишет И, казалось бы, именно с этой цифры должны стартовать зарплаты во всех организациях и предприятиях. На деле же, пишет Intex-press





В базе данных Государственной службы занятости, по информации на 20 февраля, содержалось почти 86,7 тысячи предложений о работе. Из них примерно 17,7 тысячи – на зарплату до 375 рублей. Практически все эти предложения подразумевают неполную ставку.





А по вакансиям на полную занятость со ставкой от 1 или 6 рублей можно судить, что цифра по зарплате поставлена просто для примера, а работодатель не хочет афишировать заработок.





Остальные же предложения, которые выглядят серьезными и которые попали в нашу подборку, вызывают лишь один вопрос: кто захочет работать на таких условиях и за такую зарплату.









От 18,75 рубля

Во столько оценили труд воспитателя в одном из сельских детских садов-школ Гродненской области. Конечно, расценка не на полную ставку, а всего на 0,05 ставки. Ставка воспитателя в месяц – 36 часов. То есть если он работает на 0,05 ставки, то должен проводить в саду либо меньше двух часов ежедневно, либо один полный рабочий день в неделю и один неполный. А ведь до деревни этой еще доехать надо!





От 32,68 рубля

Такую зарплату предлагают архивариусу в одном из агентств по госрегистрации и земельному кадастру в небольшом городе Гомельской области. Готовы рассмотреть даже кандидата с обычным школьным образованием, однако он должен будет пройти специальную подготовку и работать минимум четыре часа в неделю.





От 37,5 рубля

На эти деньги сразу две вакансии, обе в сфере образования. Ищут помощников воспитателей в сельские детсады в одном и том же районе Гродненской области. Примечательно, что зарплату им обещают такую же, как и воспитателям, при том, что ответственность гораздо меньше.





От 38 рублей

В этой вакансии неискушенному в подобных вопросах человеку все может показаться странным: и оплата труда, и сама должность. Итак, в одном сельскохозяйственном ОАО на постоянную работу на 0,1 ставки ищут… инспектора по учету и бронированию военнообязанных.





Работа кажется непыльной, особенно на фоне работы воспитателя, которому платят меньше: вести учет военнообязанных на отдельно взятом предприятии, отправлять их на военные сборы, в общем, фактически выступает посредником между военнообязанными и военкоматами.





А вообще кроме уже указанной вакансии инспектора по учету и бронированию военнообязанных на те же деньги в базе данных числится еще четыре вакансии: две – помощника воспитателя, сварщика и маляра.









От 38,23 рубля

На такую зарплату ищут оператора связи в одно из почтовых отделений небольшого города в Могилевской области. Мало того, что зарплата маленькая, так еще на человека материальную ответственность за эти деньги вешают.





Остальные вакансии стартуют уже от 40 рублей, но кажутся не менее странными и шокирующими.





К примеру, сразу два предприятия в стране считают, что платить вальщику леса четыре рубля в час с учетом специфики и сложности его работы – это нормально. При том, что время людей, которые сидят в кабинетах тех же предприятий, почему-то ценится гораздо дороже.